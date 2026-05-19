Имя Раджа Капура навеки вписано в историю кинематографа Индии. Его фильмы, вобравшие все лучшее, что могла дать западная киношкола, но при этом сохранившие традиции и смыслы индийского кино, становились хитами далеко за пределами Индии. Начав карьеру в качестве театрального актера, Радж Капур вскоре полностью ушел в мир кино и продолжал работать вплоть до конца жизни.
На счету Раджа Капура десятки фильмов. Он выступал в качестве актера, режиссера, сценариста и продюсера. Важной частью его картин стали песни, которые он зачастую исполнял сам. Даже спустя десятилетия фильмы Капура захватывают с первых кадров и заставляют искренне сопереживать его героям, неразрывно связанным с народом Индии. Сложно найти фильм, в котором Радж Капур сыграл плохо. Но можно выделить те, где он был особенно великолепен.
«Сезон дождей»
Началось все с самого начала. В первый год независимости Индии Радж Капур сыграл в нескольких картинах и вложил гонорары в производство своего первого фильма «Испепеляющая страсть». Первый опыт оказался не слишком удачным, но принес достаточно средств для съемок следующего творения Капура — музыкальной мелодрамы «Сезон дождей», ставшей прорывом в карьере начинающего кинематографиста.
История о двух приятелях, закрутивших романы с девушками из горной провинции, стала самым кассовым фильмом 1949 года в Индии. Она также стала дебютом для будущей знаменитой актрисы Нимми, а еще для композиторов Джайкишана Дайябхая Панкала и Шанкарсинха Рагуванши, чья музыка к «Сезону дождей» до сих пор входит в списки лучших саундтреков Болливуда.
Оглушительный успех «Сезона дождей» позволил Раджу Капуру создать собственную кинокомпанию. Но самое главное — фильм закрепил его творческий дуэт с красавицей Наргис, с которой они сыграли вместе в 16 проектах. Чувственный кадр, в котором герой Капура одной рукой придерживает за талию влюбленную в него Решму (Наргис), а в другой сжимает скрипку, стал основой для эмблемы RK Studios, используемой по сей день.
«Бродяга»
Остросоциальная драма 1951 года «Бродяга» стала, пожалуй, самым известным фильмом Раджа Капура. Именно в этой картине, сделавшей его знаменитым далеко за пределами родной Индии, Капур создал свой главный образ — мелкого жулика с золотым сердцем, который сопровождал его большую часть творческой биографии.
Главный герой по имени Радж живет на самом дне общества и перебивается мелкими кражами. Но однажды в его жизни появляется забытая подруга детства, которую играет Наргис. Ради вспыхнувшей между ними любви Радж решает изменить свою жизнь и порвать с преступным прошлым.
«Бродяга» на время стал самым кассовым фильмом на родине, был номинирован на Гран-при Каннского кинофестиваля и получил признание в США. В Советском Союзе популярность фильма била все рекорды: его посмотрели свыше 60 миллионов зрителей. За Капуром даже закрепилось прозвище Товарищ Бродяга — именно так актера во время личного знакомства назвал Юрий Гагарин.
«Господин 420»
В двухсерийном фильме 1955 года «Господин 420» Радж Капур творчески развил образ Бродяги, доведя его до совершенства. В новой музыкальной комедии Капур традиционно выступил и режиссером, и исполнителем главной роли. Картина два года удерживала звание самого кассового фильма Индии. Ее с успехом демонстрировали и в СССР, где лента стала второй по посещаемости по итогам 1956 года. Журнал Time включил «Господина 420» в список лучших фильмов Индии, а в 2016 году песня главного героя «Мои ботинки — японские» вошла в саундтрек фильма «Дэдпул».
Центральная тема картины осталась прежней. Бродяга Радж прибывает в Бомбей в поисках лучшей жизни и быстро понимает, что честным трудом денег не заработать. Вскоре он превращается из беззаботного парня в русской шапке и японских ботинках в карточного шулера, работающего на местных криминальных воротил. Любовь к красавице Видье Шастри (Наргис) побуждает его вернуться к честной жизни, но вырваться из преступного мира оказывается не так просто.
«Продавец мечты»
Даже будучи звездным актером и главой успешной кинокомпании, Радж Капур продолжал сниматься у других режиссеров. Зачастую — в ставшем его второй натурой образе бродяги. Но не всегда. Например, в мелодраме 1968 года «Продавец мечты» постаревший Капур попробовал себя в новом, более подходящем по возрасту амплуа. Он сыграл бродячего доброго волшебника, в образе которого отчетливо прослеживаются аллюзии на Иисуса Христа.
Сюжет фильма содержит мотивы, знакомые европейским зрителям по роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери»: любовь, ненависть, подмена младенцев в колыбелях и правда, открывающаяся в самый драматичный момент. Только все это щедро приправлено зажигательными танцами под индийскую музыку.
Партнершей Раджа Капура стала танцовщица Хема Малини, для которой эта картина стала дебютом в кино. Появление в кадре рядом с именитым актером дало мощный импульс ее карьере, и впоследствии Хема стала звездой Болливуда, известной в России прежде всего по фильму «Зита и Гита».
«Мое имя Клоун»
Важной вехой в творчестве Раджа Капура стал фильм «Мое имя Клоун». Монументальное кинополотно, растянувшееся в режиссерской версии более чем на пять часов, содержало множество автобиографических мотивов. Картина состоит из трех историй о трех любимых женщинах клоуна Раджу, которого сыграл сам Капур. В этом же фильме дебютировал его сын Риши Капур.
Примечательно, что одна из возлюбленных главного героя по сюжету — русская циркачка, приехавшая в Индию на гастроли. Изначально на роль планировали взять индийскую актрису, но в итоге Марину сыграла советская балерина Ксения Рябинкина.
Картина оказалась слишком глубокомысленной для индийского зрителя, привыкшего к более легким и веселым мелодрамам. Фильм провалился в прокате и поставил своего создателя в тяжелое финансовое положение. Радж Капур болезненно переживал неудачу и впоследствии сосредоточился на режиссуре, практически отказавшись от появления на экране. Однако после его смерти отношение к «Мое имя Клоун» изменилось, и сегодня картина считается одной из лучших работ великого индийского актера.