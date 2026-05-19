В двухсерийном фильме 1955 года «Господин 420» Радж Капур творчески развил образ Бродяги, доведя его до совершенства. В новой музыкальной комедии Капур традиционно выступил и режиссером, и исполнителем главной роли. Картина два года удерживала звание самого кассового фильма Индии. Ее с успехом демонстрировали и в СССР, где лента стала второй по посещаемости по итогам 1956 года. Журнал Time включил «Господина 420» в список лучших фильмов Индии, а в 2016 году песня главного героя «Мои ботинки — японские» вошла в саундтрек фильма «Дэдпул».