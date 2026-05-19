Товарищ Бродяга: пять фильмов с легендой Болливуда Раджем Капуром

Его называли «индийским Чарли Чаплиным» и считали отцом индийского кинематографа. Его зовут Радж Капур. И это подборка пяти фильмов с его участием
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Бродяга»
Кадр из фильма «Бродяга»

Имя Раджа Капура навеки вписано в историю кинематографа Индии. Его фильмы, вобравшие все лучшее, что могла дать западная киношкола, но при этом сохранившие традиции и смыслы индийского кино, становились хитами далеко за пределами Индии. Начав карьеру в качестве театрального актера, Радж Капур вскоре полностью ушел в мир кино и продолжал работать вплоть до конца жизни.

На счету Раджа Капура десятки фильмов. Он выступал в качестве актера, режиссера, сценариста и продюсера. Важной частью его картин стали песни, которые он зачастую исполнял сам. Даже спустя десятилетия фильмы Капура захватывают с первых кадров и заставляют искренне сопереживать его героям, неразрывно связанным с народом Индии. Сложно найти фильм, в котором Радж Капур сыграл плохо. Но можно выделить те, где он был особенно великолепен.

«Сезон дождей»

Кадр из фильма «Сезон дождей»

Началось все с самого начала. В первый год независимости Индии Радж Капур сыграл в нескольких картинах и вложил гонорары в производство своего первого фильма «Испепеляющая страсть». Первый опыт оказался не слишком удачным, но принес достаточно средств для съемок следующего творения Капура — музыкальной мелодрамы «Сезон дождей», ставшей прорывом в карьере начинающего кинематографиста.

История о двух приятелях, закрутивших романы с девушками из горной провинции, стала самым кассовым фильмом 1949 года в Индии. Она также стала дебютом для будущей знаменитой актрисы Нимми, а еще для композиторов Джайкишана Дайябхая Панкала и Шанкарсинха Рагуванши, чья музыка к «Сезону дождей» до сих пор входит в списки лучших саундтреков Болливуда.

Оглушительный успех «Сезона дождей» позволил Раджу Капуру создать собственную кинокомпанию. Но самое главное — фильм закрепил его творческий дуэт с красавицей Наргис, с которой они сыграли вместе в 16 проектах. Чувственный кадр, в котором герой Капура одной рукой придерживает за талию влюбленную в него Решму (Наргис), а в другой сжимает скрипку, стал основой для эмблемы RK Studios, используемой по сей день.

«Бродяга»

Кадр из фильма «Бродяга»

Остросоциальная драма 1951 года «Бродяга» стала, пожалуй, самым известным фильмом Раджа Капура. Именно в этой картине, сделавшей его знаменитым далеко за пределами родной Индии, Капур создал свой главный образ — мелкого жулика с золотым сердцем, который сопровождал его большую часть творческой биографии.

Главный герой по имени Радж живет на самом дне общества и перебивается мелкими кражами. Но однажды в его жизни появляется забытая подруга детства, которую играет Наргис. Ради вспыхнувшей между ними любви Радж решает изменить свою жизнь и порвать с преступным прошлым.

«Бродяга» на время стал самым кассовым фильмом на родине, был номинирован на Гран-при Каннского кинофестиваля и получил признание в США. В Советском Союзе популярность фильма била все рекорды: его посмотрели свыше 60 миллионов зрителей. За Капуром даже закрепилось прозвище Товарищ Бродяга — именно так актера во время личного знакомства назвал Юрий Гагарин.

«Господин 420»

Кадр из фильма «Господин 420»

В двухсерийном фильме 1955 года «Господин 420» Радж Капур творчески развил образ Бродяги, доведя его до совершенства. В новой музыкальной комедии Капур традиционно выступил и режиссером, и исполнителем главной роли. Картина два года удерживала звание самого кассового фильма Индии. Ее с успехом демонстрировали и в СССР, где лента стала второй по посещаемости по итогам 1956 года. Журнал Time включил «Господина 420» в список лучших фильмов Индии, а в 2016 году песня главного героя «Мои ботинки — японские» вошла в саундтрек фильма «Дэдпул».

Центральная тема картины осталась прежней. Бродяга Радж прибывает в Бомбей в поисках лучшей жизни и быстро понимает, что честным трудом денег не заработать. Вскоре он превращается из беззаботного парня в русской шапке и японских ботинках в карточного шулера, работающего на местных криминальных воротил. Любовь к красавице Видье Шастри (Наргис) побуждает его вернуться к честной жизни, но вырваться из преступного мира оказывается не так просто.

«Продавец мечты»

Кадр из фильма «Продавец мечты»

Даже будучи звездным актером и главой успешной кинокомпании, Радж Капур продолжал сниматься у других режиссеров. Зачастую — в ставшем его второй натурой образе бродяги. Но не всегда. Например, в мелодраме 1968 года «Продавец мечты» постаревший Капур попробовал себя в новом, более подходящем по возрасту амплуа. Он сыграл бродячего доброго волшебника, в образе которого отчетливо прослеживаются аллюзии на Иисуса Христа.

Сюжет фильма содержит мотивы, знакомые европейским зрителям по роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери»: любовь, ненависть, подмена младенцев в колыбелях и правда, открывающаяся в самый драматичный момент. Только все это щедро приправлено зажигательными танцами под индийскую музыку.

Партнершей Раджа Капура стала танцовщица Хема Малини, для которой эта картина стала дебютом в кино. Появление в кадре рядом с именитым актером дало мощный импульс ее карьере, и впоследствии Хема стала звездой Болливуда, известной в России прежде всего по фильму «Зита и Гита».

«Мое имя Клоун»

Кадр из фильма «Мое имя Клоун»

Важной вехой в творчестве Раджа Капура стал фильм «Мое имя Клоун». Монументальное кинополотно, растянувшееся в режиссерской версии более чем на пять часов, содержало множество автобиографических мотивов. Картина состоит из трех историй о трех любимых женщинах клоуна Раджу, которого сыграл сам Капур. В этом же фильме дебютировал его сын Риши Капур.

Примечательно, что одна из возлюбленных главного героя по сюжету — русская циркачка, приехавшая в Индию на гастроли. Изначально на роль планировали взять индийскую актрису, но в итоге Марину сыграла советская балерина Ксения Рябинкина.

Картина оказалась слишком глубокомысленной для индийского зрителя, привыкшего к более легким и веселым мелодрамам. Фильм провалился в прокате и поставил своего создателя в тяжелое финансовое положение. Радж Капур болезненно переживал неудачу и впоследствии сосредоточился на режиссуре, практически отказавшись от появления на экране. Однако после его смерти отношение к «Мое имя Клоун» изменилось, и сегодня картина считается одной из лучших работ великого индийского актера.