Супергеройское кино давно привыкло к мультивселенным, альтернативным версиям персонажей и бесконечным перезапускам. Но даже на этом фоне сериал «Паук-Нуар» выглядит экспериментом почти дерзким. Вместо привычного подростка в красно-синем костюме — усталый частный детектив с тяжелым прошлым, вместо яркого Нью-Йорка — мрачный мегаполис времен Великой депрессии, а вместо легкого приключения — нуарный триллер с сигаретным дымом, коррупцией и ощущением обреченности. Новый сериал от Prime Video основан на линейке комиксов Spider-Man Noir и переносит культового супергероя в альтернативные 1930-е годы. Главную роль исполнил Николас Кейдж, ранее уже озвучивавший Паука-Нуара в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Паук-Нуар», кто сыграл ключевых персонажей и другие подробности.