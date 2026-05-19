Супергеройское кино давно привыкло к мультивселенным, альтернативным версиям персонажей и бесконечным перезапускам. Но даже на этом фоне сериал «Паук-Нуар» выглядит экспериментом почти дерзким. Вместо привычного подростка в красно-синем костюме — усталый частный детектив с тяжелым прошлым, вместо яркого Нью-Йорка — мрачный мегаполис времен Великой депрессии, а вместо легкого приключения — нуарный триллер с сигаретным дымом, коррупцией и ощущением обреченности. Новый сериал от Prime Video основан на линейке комиксов Spider-Man Noir и переносит культового супергероя в альтернативные 1930-е годы. Главную роль исполнил Николас Кейдж, ранее уже озвучивавший Паука-Нуара в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Паук-Нуар», кто сыграл ключевых персонажей и другие подробности.
Когда выйдет 1-й сезон сериала «Паук-Нуар»
Премьера первого сезона сериала «Паук-Нуар» состоится 27 мая 2026 года. В этот день на платформе Prime Video выйдут сразу все восемь эпизодов сезона.
Создатели делают на проект серьезную ставку. Во многом потому, что речь идет не просто об очередной истории про Человека-паука, а о полноценном жанровом эксперименте, соединяющем супергероику, криминальный детектив и эстетику классического нуара.
Отдельное внимание привлекло решение выпустить сериал сразу в двух версиях — черно-белой и цветной. Первая стилизована под кино 1930—1940-х годов, вторая адаптирована для массовой современной аудитории.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Паук-Нуар»
Одним из главных козырей проекта стал актерский состав, объединивший ветеранов кино, характерных актеров и звезд современных сериалов.
В первом сезоне снимаются Николас Кейдж (в роли Паука-Нуара / Бена Рейли), Брендан Глисон, Джек Хьюстон, Абрахам Попула, Ли Цзюнь Ли, Ламорн Моррис, Эндрю Колдуэлл, Аманда Шулл, Майкл Кострофф и другие.
Режиссером проекта выступил Гарри Брэдбир.
О чем будет 1-й сезон сериала «Паук-Нуар»
События разворачиваются в альтернативном Нью-Йорке 1930-х годов — мире, где коррупция, преступность и насилие стали частью повседневной жизни.
Главный герой — постаревший частный детектив Бен Рейли, который когда-то скрывался под маской супергероя и защищал город. Но годы ошибок, разочарований и личных трагедий превратили его в человека, уставшего от собственной легенды.
Прошлое вновь настигает героя, вынуждая его вернуться к личности Паука-Нуара.
В отличие от классических историй о Человеке-пауке, сериал делает ставку не на подростковое взросление и легкий юмор, а на мрачный криминальный сюжет с элементами психологической драмы. Здесь меньше супергеройского пафоса и больше атмосферы старого детектива, где каждый герой скрывает тайну, а добро давно перестало быть однозначным.
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Паук-Нуар»
За годы существования Паук-Нуар успел превратиться из необычной альтернативной версии Человека-паука в одного из самых атмосферных персонажей Marvel. Неудивительно, что вокруг сериала быстро появилось множество любопытных деталей — от необычного формата выпуска до неожиданных связей с анимационной вселенной Spider-Verse. Собрали самые интересные факты о первом сезоне «Паука-Нуара».
Паук-Нуар — относительно молодой персонаж по меркам Marvel. Впервые он появился в серии комиксов Spider-Man Noir в 2009 году. Альтернативная версия героя быстро обрела популярность благодаря необычной атмосфере, соединяющей супергероику с эстетикой классического нуара.
Для Николаса Кейджа роль оказалась особенно символичной. Именно он озвучивал Паука-Нуара в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные», и зрители настолько полюбили его образ, что студия решила сохранить актера и для игрового сериала.
Официальный слоган проекта — With no power comes no responsibility. Это своеобразная ироничная инверсия знаменитой фразы о большой силе и большой ответственности.
Еще одна необычная особенность шоу — существование двух полноценных версий сериала. Черно-белый вариант стилизован под классическое кино первой половины XX века и должен подчеркнуть атмосферу жанра нуар. Цветная версия предназначена для зрителей, предпочитающих более привычную современную картинку.
Создатели проекта неоднократно подчеркивали, что сериал не связан с кинематографической вселенной Marvel напрямую. Это самостоятельная история внутри франшизы Sony, поэтому зрителям не потребуется знание десятков предыдущих фильмов и сериалов.
«Паук-Нуар» может стать важным экспериментом для супергеройского жанра в целом. После перенасыщения мультивселенными и однотипными блокбастерами студии все чаще ищут более авторские и жанровые подходы к известным персонажам. И мрачный детектив о стареющем супергерое в декорациях 1930-х выглядит как раз таким случаем.