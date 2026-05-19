Российское кино все чаще обращается к жанру напряженного survival-триллера, в котором экшен становится не самоцелью, а способом поговорить о человеческих страхах, чувствах и выборе. Таким обещает стать фильм «Пропасть» — история о молодоженах, чье свадебное путешествие превращается в борьбу за выживание среди гор, огня и болезненных воспоминаний. Создатели «Сто лет тому вперед» и «Буратино» на этот раз отказались от масштабной фантастики и сказочного размаха в пользу камерного, но предельно напряженного триллера. В статье рассказываем, когда выйдет фильм «Пропасть», кто сыграл главные роли, где проходили съемки и почему проект уже называют серьезным испытанием для актеров.
Когда выйдет фильм «Пропасть»
Премьера фильма «Пропасть» в российском прокате запланирована на 28 мая 2026 года. Выпуском картины занимается НМГ Кинопрокат.
Проект получил возрастное ограничение 16+ и позиционируется как остросюжетный драматический триллер с элементами survival-кино. Судя по подробностям, зрителей ждет не только история борьбы за выживание в экстремальных условиях, но и эмоциональная драма о любви, зависимости и попытке разобраться в собственных чувствах.
Продюсерами картины выступили Федор Бондарчук, Михаил Врубель и Александр Андрющенко — команда, работавшая над многими крупными российскими проектами последних лет.
Кто снимается в фильме «Пропасть»
Создатели сделали ставку на молодых актеров, уже успевших громко заявить о себе в российском кино и сериалах. Центральное трио фильма формирует сложный любовный и психологический конфликт.
В актерский состав вошли Марк Эйдельштейн, Тина Стойилкович, Степан Белозеров, Иван Забелин, Виктория Буцких, Иван Мартынов, Артемий Корочков, Аделина Гизатуллина и другие актеры.
Для Марка Эйдельштейна и Тины Стойилкович это уже вторая совместная работа после фильма «Наступит лето». Эйдельштейн к тому моменту успел привлечь внимание международной аудитории благодаря фильму «Анора», получившему несколько премий «Оскар».
О чем будет фильм «Пропасть»
В центре истории — молодожены Даша и Саша, которые отправляются в свадебное путешествие в Приэльбрусье. Пара мечтает отметить начало новой жизни экстремальным поступком — прыжком с парашютом над Кавказскими горами.
Но романтическое приключение почти сразу начинает рушиться. На месте выясняется, что пилотом самолета становится Артем — бывший возлюбленный Даши, которого она долго пыталась забыть. Неожиданная встреча превращает поездку в эмоционально напряженное испытание, но настоящий кошмар начинается позже.
Во время полета самолет терпит крушение. Героям приходится прыгать без подготовки, а стропы парашютов запутываются. Троица чудом выживает, зависнув над огромной пропастью в районе лесных пожаров.
Оказавшись буквально между жизнью и смертью, Даша вынуждена столкнуться не только со страхом гибели, но и с собственным прошлым. С одной стороны — нынешний муж, символ стабильности и будущего. С другой — бывший возлюбленный, с которым связаны болезненные воспоминания и не до конца прожитые чувства.
Режиссер Алексей Ионов называет фильм историей о преодолении эмоциональной зависимости, возвращении к себе и поиске внутренней свободы.
Интересные факты о фильме «Пропасть»
«Пропасть» стала второй полнометражной работой режиссера Алексея Ионова, который ранее снимал рекламные ролики, музыкальные клипы и короткометражное кино. Его ранняя работа «Без секса» участвовала в международном фестивале Flickerfest, а позже постановщик дебютировал в полном метре с комедией «Позитивное кино».
Собрали еще несколько интересных фактов о грядущей премьере.
Сценарий фильма написали Владимир Батрамеев и Алина Тяжлова.
Производством занимались компании Art Pictures Studio и «Водород», стоявшие за созданием таких проектов, как «Лед», «Притяжение» и «Обитаемый остров».
Одной из главных особенностей фильма стали сложные трюковые сцены. По словам актеров, многие эпизоды снимались практически без дублеров. Особенно тяжелыми оказались сцены с зависанием на парашютных системах — артистам приходилось проводить в подвешенном состоянии по много часов подряд.
Продюсер Федор Бондарчук рассказывал, что команда сознательно решила после масштабных блокбастеров снять более камерную, но эмоционально жесткую историю. По его словам, «Пропасть» — это фильм о воле к жизни, страхе, выборе и любви, которая оказывается сильнее экстремальных обстоятельств.