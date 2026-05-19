3 апреля 2026 года Анастасии Заворотнюк могло бы исполниться 55 лет. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» ушла из жизни весной 2024 года после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Рядом с актрисой все это время были ее близкие — муж Петр Чернышев и дети, ради которых она продолжала бороться. Несмотря на трагедию, семья старается бережно хранить память об Анастасии и не выносить личное на публику. Рассказываем, что известно о детях Анастасии Заворотнюк.