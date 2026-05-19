3 апреля 2026 года Анастасии Заворотнюк могло бы исполниться 55 лет. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» ушла из жизни весной 2024 года после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Рядом с актрисой все это время были ее близкие — муж Петр Чернышев и дети, ради которых она продолжала бороться. Несмотря на трагедию, семья старается бережно хранить память об Анастасии и не выносить личное на публику. Рассказываем, что известно о детях Анастасии Заворотнюк.
Сколько детей у Анастасии Заворотнюк
У Анастасии Заворотнюк трое детей — две дочери и сын. Старшие наследники актрисы, Анна и Майкл, появились в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Младшую дочь, Милу, актриса родила в браке с фигуристом Петром Чернышевым в 2018 году. Вскоре после этого у актрисы диагностировали опухоль.
Дочь Анна
Анна родилась 14 января 1996 года в Москве в семье актрисы Анастасии Заворотнюк и бизнесмена Дмитрия Стрюкова. В раннем детстве она вместе с родителями жила в США. Семья переехала в Лос-Анджелес, где Анастасия и Дмитрий занимались бизнесом в сфере элитной недвижимости. В 2004 году, когда родители развелись, Анна вместе с матерью вернулась в Россию. В 2018 году девушка сменила фамилию со Стрюковой на Заворотнюк.
После окончания школы Анна поступила в Высшую школу современных социальных наук при МГУ, однако обучение не завершила. Позднее уехала в Нью-Йорк, где изучала продюсирование и пробовала себя в медиа-сфере.
В подростковом возрасте Анна эпизодически появлялась в кинопроектах: она сыграла небольшую роль в сериале «Моя прекрасная няня», а позже снялась в одном из сезонов сериала «Закрытая школа». Также она проходила пробы на телеведущую в проекте «Достать звезду».
В 2019 году Анна пробовала себя в предпринимательстве и стала совладелицей бренда одежды. Во время учебы в Нью-Йорке девушка познакомилась с бизнесменом Тимуром Исмаиловым. Между молодыми людьми возникла симпатия. Спустя время влюбленные поженились и переехали жить в Дубай. 2 апреля 2025 года у супругов родился сын Марсель.
Сын Майкл
Майкл Стрюков родился 13 июля 2000 года в США. В детстве некоторое время жил на две страны и стал свидетелем конфликтов родителей. После их развода он вместе с матерью и старшей сестрой переехал в Россию.
Майкл окончил физико-математическую школу с отличием. После этого он поступил в МГИМО на юридический факультет. Позднее уехал в США, где учился в юридическом колледже в Лос-Анджелесе и подрабатывал в кофейне.
В подростковом возрасте Майкл сыграл эпизодическую роль в киноальманахе «Мамы». Позже молодой человек увлекся музыкой и создал проект Lepra в жанре блэк-метала. В 2021 году вышли первые треки: «Волчья ягода» и «Сон Алхимика». В 2025 году Майкл анонсировал дебютный альбом «Адские Формулы».
Дочь Мила
Мила родилась 21 октября 2018 года в браке Анастасии Заворотнюк с фигуристом Петром Чернышевым. Девочка не запомнила маму вне периода тяжелой болезни.
В 2025 году Мила пошла в первый класс. Она живет в Подмосковье, в поселке Крекшино, вместе с отцом и бабушкой — Валентиной Борисовной, матерью Анастасии Заворотнюк. После смерти дочери именно бабушка взяла на себя основные заботы о внучке и быт семьи.
У Милы сохраняются теплые отношения со старшими детьми Анастасии Заворотнюк. Так, Анна Заворотнюк периодически делится в соцсетях публикациями с участием младшей сестры, поддерживая связь с ней.