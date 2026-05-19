Хайди Клум вышла в свет в откровенном наряде из кружева. Супермодель и телеведущая появилась на красной дорожке в Каннах, пишет Daily Mail.
Звезда посетила премьеру картины «Фьорд», которая прошла 18 мая. Для выхода Клум выбрала полупрозрачное макси-платье с глубоким декольте.
Наряд был выполнен из желтого кружева, поверх него модель накинула накидку. Образ дополнили украшения: колье, браслеты и кольцо. Стилисты уложили волосы знаменитости и сделали вечерний макияж с черной подводкой и нюдовой помадой.
