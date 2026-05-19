Самбурская предстала в образе Шамаханской царицы из «Спящей красавицы»: первые кадры

Настасья Самбурская снимается в семейной сказке вместе с Виталией Корниенко и Юрием Колокольниковым
Рита Захарова
Автор Кино Mail
На съемках фильма «Спящая красавица»
Стартовали съемки сказки для всей семьи «Спящая красавица», посвященной приключениям царевны Любавы в исполнении Виталии Корниенко и простого парня Ивана, сыгранного Алексеем Онеженом. Настасья Самбурская исполнит роль опасной Шамаханской царицы, которая бережет молодость с помощью магического аксессуара.

Кадр из фильма «Спящая Красавица»
Сюжет разворачивается вокруг избалованной царевны Любавы, дочери царя Елизара. Однажды она встречает юношу Ивана, чье обаяние очаровывает и пленяет ее. Тем временем в царстве появляется загадочная Шамаханская царица, чья красота держится на силе волшебного зеркала.

Когда Любава таинственно исчезает, Иван отправляется на ее поиски и оказывается втянутым в опасное путешествие, где реальность переплетается с миром сновидений. Героям предстоит пройти через испытания, открыть свои сердца и набраться смелости взглянуть страхам в лицо. На что они пойдут, чтобы выбраться из мира снов и сохранить зарождающееся чувство?

В фильме также снимаются Юрий Колокольников, Анастасия Талызина, Евгения Дмитриева, Нодар Джанелидзе и другие. Создатели обещают появление в сказочной вселенной оригинальных персонажей, которые оживут на экране с помощью CGI-технологий.

Режиссер Анарио Мамедов рассказал, что при подготовке вдохновлялся как отечественной классикой Александра Птушко, Александра Роу и Леонида Нечаева, так и работами Тима Бертона и Гильермо дель Торо.

Масштаб картине придадут тщательно продуманные костюмы и декорации сказочного царства, а также живописные натурные съемки. При этом ставка сделана не только на компьютерную графику — в кадре появятся аналоговые приемы и трюки в духе классического кино.

Производством занимаются кинокомпания «Сказка» и студия «Берг Саунд» при поддержке Art Pictures Distribution.

Премьера «Спящей красавицы» запланирована на 2027 год.