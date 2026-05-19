Сергей Безруков сыграет дворянина Гринева в «Капитанской дочке»: первые кадры

Безруков присоединился к звездному актерскому ансамблю предстоящей экранизации повести Пушкина
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Капитанская дочка»
Сергей Безруков вошел в актерский состав предстоящей приключенческой драмы «Капитанская дочка» по мотивам одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина. В сериале он сыграет Андрея Петровича Гринева — отца главного героя. На первых кадрах со съемок актер предстал с длинными волосами и в эффектном старинном камзоле.

По сюжету, шестнадцатилетний Петруша Гринев (Олег Савостюк) по воле отца отправляется служить не в столичную гвардию, а в отдаленную Белогорскую крепость. В пути, во время лютого бурана, он встречает незнакомого казака — Емельяна Пугачева (Евгений Ткачук). Не зная, кто перед ним, Гринев из жалости и простоты душевной отдает казаку заячий тулуп.

Прибыв в крепость, Петр влюбляется в дочь коменданта Машу (Евгения Леонова). Чувство взаимно, но у героя появляется соперник — разжалованный подпоручик Алексей Швабрин (Егор Корешков), сосланный в Белогорскую за дуэль. Из ревности он всеми силами пытается навредить Гриневу.

Тем временем Пугачев объявляет себя чудом спасшимся императором Петром III и собирает разношерстное войско. Восстание стремительно набирает силу, бунтовщики берут одну крепость за другой. Захват Белогорской крепости переворачивает судьбы Гринева и Маши. Впереди — выбор между честью и жизнью, горькое взросление и жертвы ради любви.

Другие роли в сериале сыграют Федор Добронравов, Инга Оболдина, Антон Лапенко, Александр Мизев, Никита Павленко. Режиссером выступает Дмитрий Литвиненко.

Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Кион, а телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия». Точная дата выхода проекта пока неизвестна.