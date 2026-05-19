52-летнюю Екатерину Волкову на новых откровенных фото сравнили с Шэрон Стоун

Актриса приняла участие в смелой фотосессии

Екатерина Волкова устроила дерзкую фотосессию и поделилась результатами с подписчиками. После смены имиджа звезда сериала «Скорая помощь» примеряет новые образы и показывает провокационные кадры.

Екатерина Волкова, фото: соцсети

На этот раз 52-летняя актриса была запечатлена на фото Дмитрия Артамонова в синем жакете с объемными рукавами, мини-шортах, гольфах и белых сабо. Она села на кровать, широко разведя ноги. Затем Волкова повторила похожие позы, переместившись на пол. 

«Красивые линии! Не правда ли?!» — подписала снимки Волкова.

Фотосессия впечатлила ее поклонников и коллег. Некоторые даже сравнили ее с голливудской звездой Шэрон Стоун.

Екатерина Волкова, фото: соцсети

«Красота! Каждая женщина имеет право на свою прекрасную и счастливую жизнь», «Как круто, красиво. Шэрон Стоун наша. Стильно! Браво», «Потому что нельзя быть на свете красивой такой», «Она реально самая красивая женщина в мире», «Крутая актриса и женщина! Очень классная фотосессия! Все очень стильно, деликатно и уместно. Просто шик».

Однако не обошлось и без хейтеров. Звезде посоветовали вести себя скромнее и напомнили о возрасте.

«В последнее время тетю понесло. Видимо, в поиске», «А обязательно раскорячиваться на камеру? Девочки, вы же девочки», «Фотосессия неудачная», «Остапа понесло, только не в ту степь», «Разочарована в ее новой фотосессии», «Я бы свои проблемы не выставляла так напоказ».

Ранее Екатерина Волкова рассказала, с кем бы снялась в постельной сцене. 