«Своя в доску» — о чем эта история для вас и чем зацепит зрителей?
Ольга Лерман: Для меня эта история, в первую очередь, про преодоление, про открытие себя. Про попытку поговорить с собой честно, научиться любить по-настоящему и открывать сердце своему ребенку. Не забывать, что мне тоже было когда-то и 10, и 12, и 15 лет. Чтобы в будущем не превращаться в маму с броней вместо кожи.
Много ли у вас общего с вашей героиней?
Наверное, когда актер говорит, что играет совершенно другого человека, это лукавство. Потому что в какой-то степени мы всегда идем от своего внутреннего мира. Безусловно, во мне есть какие-то черты моей героини — с которыми я борюсь или которые, наоборот, пытаюсь продвигать в себе.
Получилось ли полюбить скейт? Насколько травмоопасной оказалась эта роль?
На премьеру фильма я, кстати, пришла со своим скейтом, который мне подарил мой дружок. В целом, это травмоопасный спорт, но можно себя обезопасить, надев шлем, наколенники, налокотники. И нормально себе кататься!
Есть ли у вас необычное увлечение, которым вы «заболели» уже будучи взрослой?
Я люблю горячую йогу. Когда я говорю об этом людям, многие не знают, что это. Так что будет у вас минутка — загуглите!
Вы работаете в кадре с молодыми ребятами Тимофеем Кочневым и Максимом Карушевым. В чем сила этого нового поколения?
В их свободе. В их желании проникнуть в самую глубь истории. И в том, что они умеют наслаждаться.
Лыжница, балерина, велосипедистка, скейтерша… Какие еще навыки хотелось бы освоить в кино?
Баскетбол, футбол, ча-ча-ча… Актер — такая прекрасная профессия, в которой можно постоянно открывать в себе новое, учиться, учить языки, осваивать разные спортивные навыки… Так что впереди бесконечное количество, прорва всего, чему еще можно научиться.
Вы не в первый раз работаете с Виктором Хориняком. Какие ощущения от нового партнерства?
Здорово, что Витя согласился на дебют. Потому что дебют — это все-таки всегда рискованная история. Надеюсь, ему было интересно!
Ждать ли нам ваш дуэт снова?
Я думаю, нам пора остановиться. (Смеется)
Что выберете в качестве отдыха: экстрим или релакс?
Все зависит от моего состояния. Если я очень устала — наверное, релакс. Если я в каком-то энергетическом подъеме, то можно и экстрим.
В вашей фильмографии сочетаются костюмные роли и современные героини. К каким больше лежит душа, а какие даются сложнее?
Нет у меня таких пристрастий. У меня лежит душа к команде всегда, к истории. Если она настоящая, пронзительная, если попадает прямо в сердце, и я понимаю, что могу от своего сердца говорить про эту историю, — такое я бы хотела всегда делать. А в кринолине или в шортах на велосипеде — вообще без разницы. Тут очень важно, чтобы у всей команды душа болела за это кино. А иначе непонятно, зачем и кому это вообще нужно.
Какой фильм или сериал вы можете пересматривать бесконечно?
Не знаю, почему, но я с детства пересматриваю «Пятый элемент».
Что из последнего просмотренного вас впечатлило?
Мне понравился фильм «Своя в доску»! А еще сериал «Большая фарма» режиссера Данила Чащина. Мне показалось, это очень интересная история.
Российское кино сегодня — какое оно?
Мне кажется, российскому кинематографу сейчас сложно. Ну, в общем, как и всегда. Но есть у меня ощущение, особенно я это вижу в авторском кино, что появляются очень талантливые молодые режиссеры. Соня Райзман, например, и множество других имен. Которые создают свой мир. Это очень важно — чтобы режиссер умел создавать свой мир.
Конечно, кино можно снять и на коленке, но еще финансирование важно всегда. И тут кино сталкивается сейчас с большим кризисом. Но, с другой стороны, каждый кризис и любая цензура рождает алмазы. У меня есть ощущение, что сейчас все-таки будут прорываться сквозь этот купол настоящие таланты. По крайней мере, я это наблюдаю.