Ольга Лерман

Об экстриме, молодых талантах, новой роли и любимом кино. Интервью с Ольгой Лерман

В интервью для Кино Mail звезда «Белого снега» и «Поехавшей» Ольга Лерман порассуждала о том, в чем прелесть актерской профессии и как новая комедия «Своя в доску» поможет заглянуть внутрь себя, призналась в своем необычном увлечении, а также поделилась откровенными мыслями о современном российском кино.
Ольга Лерман, фото: предоставлено актрисой
«Своя в доску» — о чем эта история для вас и чем зацепит зрителей?

Ольга Лерман: Для меня эта история, в первую очередь, про преодоление, про открытие себя. Про попытку поговорить с собой честно, научиться любить по-настоящему и открывать сердце своему ребенку. Не забывать, что мне тоже было когда-то и 10, и 12, и 15 лет. Чтобы в будущем не превращаться в маму с броней вместо кожи.

Много ли у вас общего с вашей героиней?

Наверное, когда актер говорит, что играет совершенно другого человека, это лукавство. Потому что в какой-то степени мы всегда идем от своего внутреннего мира. Безусловно, во мне есть какие-то черты моей героини — с которыми я борюсь или которые, наоборот, пытаюсь продвигать в себе.

Получилось ли полюбить скейт? Насколько травмоопасной оказалась эта роль?

На премьеру фильма я, кстати, пришла со своим скейтом, который мне подарил мой дружок. В целом, это травмоопасный спорт, но можно себя обезопасить, надев шлем, наколенники, налокотники. И нормально себе кататься!

Есть ли у вас необычное увлечение, которым вы «заболели» уже будучи взрослой?

Я люблю горячую йогу. Когда я говорю об этом людям, многие не знают, что это. Так что будет у вас минутка — загуглите!

Вы работаете в кадре с молодыми ребятами Тимофеем Кочневым и Максимом Карушевым. В чем сила этого нового поколения?

В их свободе. В их желании проникнуть в самую глубь истории. И в том, что они умеют наслаждаться.

Кадр из фильма «Своя в доску»
Лыжница, балерина, велосипедистка, скейтерша… Какие еще навыки хотелось бы освоить в кино?

Баскетбол, футбол, ча-ча-ча… Актер — такая прекрасная профессия, в которой можно постоянно открывать в себе новое, учиться, учить языки, осваивать разные спортивные навыки… Так что впереди бесконечное количество, прорва всего, чему еще можно научиться.

Вы не в первый раз работаете с Виктором Хориняком. Какие ощущения от нового партнерства?

Здорово, что Витя согласился на дебют. Потому что дебют — это все-таки всегда рискованная история. Надеюсь, ему было интересно!

Ждать ли нам ваш дуэт снова?

Я думаю, нам пора остановиться. (Смеется)

Виктор Хориняк и Ольга Лерман в фильме «Поехавшая»
Что выберете в качестве отдыха: экстрим или релакс?

Все зависит от моего состояния. Если я очень устала — наверное, релакс. Если я в каком-то энергетическом подъеме, то можно и экстрим.

В вашей фильмографии сочетаются костюмные роли и современные героини. К каким больше лежит душа, а какие даются сложнее?

Нет у меня таких пристрастий. У меня лежит душа к команде всегда, к истории. Если она настоящая, пронзительная, если попадает прямо в сердце, и я понимаю, что могу от своего сердца говорить про эту историю, — такое я бы хотела всегда делать. А в кринолине или в шортах на велосипеде — вообще без разницы. Тут очень важно, чтобы у всей команды душа болела за это кино. А иначе непонятно, зачем и кому это вообще нужно.

Ольга Лерман, фото: предоставлено актрисой
Какой фильм или сериал вы можете пересматривать бесконечно?

Не знаю, почему, но я с детства пересматриваю «Пятый элемент».

Что из последнего просмотренного вас впечатлило?

Мне понравился фильм «Своя в доску»! А еще сериал «Большая фарма» режиссера Данила Чащина. Мне показалось, это очень интересная история.

Российское кино сегодня — какое оно?

Мне кажется, российскому кинематографу сейчас сложно. Ну, в общем, как и всегда. Но есть у меня ощущение, особенно я это вижу в авторском кино, что появляются очень талантливые молодые режиссеры. Соня Райзман, например, и множество других имен. Которые создают свой мир. Это очень важно — чтобы режиссер умел создавать свой мир.

Конечно, кино можно снять и на коленке, но еще финансирование важно всегда. И тут кино сталкивается сейчас с большим кризисом. Но, с другой стороны, каждый кризис и любая цензура рождает алмазы. У меня есть ощущение, что сейчас все-таки будут прорываться сквозь этот купол настоящие таланты. По крайней мере, я это наблюдаю.