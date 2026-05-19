Третья часть сериала «Фишер», получившая название «После Фишера. Инквизитор», выйдет 28 мая на онлайн-платформе Wink. Главные роли в новом сезоне киновселенной исполнили Александр Петров, Юлия Снигирь и Полина Гухман.
Действие нового сезона происходит в наши дни в маленьком алтайском городке, затерянном на границе с тайгой. Все начинается с обнаружения тела дочери местного чиновника. Довольно быстро выясняется, что это убийство — часть нераскрытой серии преступлений, за которой стоит барнаульский маньяк.
Расследование ведут местный опер Белова и приехавший из Барнаула следователь Терехов. Чем дальше они продвигаются, тем очевиднее: все нити мистическим образом сходятся к загадочной девушке-Маугли, выросшей в тайге.
Александр Петров заметил, что его герой совсем не похож на героя первых сезонов «Фишера» Бокова, сыгранного Иваном Янковским. Но одно их объединяет точно — фанатичное отношение к профессии. А вот стили работы сильно отличаются.
Автор сценария Татьяна Арцеулова рассказала, что команда стремилась создать внутри вселенной «Фишера» нечто неожиданное, но при этом сохранить ощущение трушности, нерва и остроты человеческих переживаний. Она отметила, что новый сезон — часть антологии, но одновременно и самостоятельное произведение на схожую тему.
Режиссером-постановщиком нового сезона стала Ольга Френкель. Также в сериале заняты Игорь Миркурбанов, Никита Павленко, Таисья Калинина, Баястан Колдошалы, Дмитрий Павленко, Анна Рыцарева, Артем Осипов, Станислав Устюжанин, Александр Цой и другие.