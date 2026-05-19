Объявлена дата выхода сериала «После Фишера. Инквизитор» с Петровым и Снигирь

Стало известно, когда выйдет третий сезон «Фишера»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Фишер» (3 сезон)
Кадр из сериала «Фишер» (3 сезон)

Третья часть сериала «Фишер», получившая название «После Фишера. Инквизитор», выйдет 28 мая на онлайн-платформе Wink. Главные роли в новом сезоне киновселенной исполнили Александр Петров, Юлия Снигирь и Полина Гухман.

Действие нового сезона происходит в наши дни в маленьком алтайском городке, затерянном на границе с тайгой. Все начинается с обнаружения тела дочери местного чиновника. Довольно быстро выясняется, что это убийство — часть нераскрытой серии преступлений, за которой стоит барнаульский маньяк.

Расследование ведут местный опер Белова и приехавший из Барнаула следователь Терехов. Чем дальше они продвигаются, тем очевиднее: все нити мистическим образом сходятся к загадочной девушке-Маугли, выросшей в тайге.

Кадр из сериала «Фишер» (3 сезон)

Александр Петров заметил, что его герой совсем не похож на героя первых сезонов «Фишера» Бокова, сыгранного Иваном Янковским. Но одно их объединяет точно — фанатичное отношение к профессии. А вот стили работы сильно отличаются.

Кадр из сериала «Фишер» (3 сезон)

Автор сценария Татьяна Арцеулова рассказала, что команда стремилась создать внутри вселенной «Фишера» нечто неожиданное, но при этом сохранить ощущение трушности, нерва и остроты человеческих переживаний. Она отметила, что новый сезон — часть антологии, но одновременно и самостоятельное произведение на схожую тему.

Режиссером-постановщиком нового сезона стала Ольга Френкель. Также в сериале заняты Игорь Миркурбанов, Никита Павленко, Таисья Калинина, Баястан Колдошалы, Дмитрий Павленко, Анна Рыцарева, Артем Осипов, Станислав Устюжанин, Александр Цой и другие. 