По данным аналитиков онлайн-кинотеатра Кион, российские зрители все чаще отдают предпочтение не блокбастерам, а документальным проектам. Количество поклонников неигрового кино весной 2026 года выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.
Лидером топа самых востребованных проектов весны 2026 года стала картина режиссера Кирилла Косолапова «Дети наши». Фильм рассказывает о том, как Россия может стать страной, в которой не останется детей в детских домах.
В тройку лидеров также вошел фильм «8 минут до земли», посвященный истории Ларисы Савицкой — единственной выжившей в авиакатастрофе 1981 года после падения с высоты более 5000 метров.
Замыкает тройку картина «Секс в СССР» с Даниилом Воробьевым и Ольгой Зайцевой. В ней реальные истории об интимной жизни в Советском Союзе переплетаются с мнениями экспертов о том, как россияне относятся к сексу сегодня.
Для сравнения: весной 2025 года самыми популярными документальными проектами были цикл «История российских тюрем» о самых известных местах лишения свободы, фильм «Дуров» о создателе «ВКонтакте» и Telegram, а также журналистское расследование Ксении Собчак «Осторожно, коучи».
Исследование также показало, что ядро аудитории документального кино — люди в возрасте от 35 до 44 лет. Их доля составила 34,2 % прошлой весной и 36,7 % этой весной. А вот зумеры (от 18 до 24 лет) проявляют к жанру вдвое меньший интерес: 16,5 % весной 2025 года против 15,3 % весной 2026-го.