Барбра Стрейзанд пропустит закрытие Каннского фестиваля из-за травмы

Барбра Стрейзанд не сможет посетить церемонию закрытия Каннского кинофестиваля из-за проблем со здоровьем. Артистка сообщила, что врачи рекомендовали ей отказаться от поездки во Францию после травмы колена.
На фестивале Стрейзанд должна была получить почетную «Золотую пальмовую ветвь». По словам звезды, она с нетерпением ждала возвращения в Канны и встречи с коллегами по киноиндустрии.
«Для меня большая честь получить почетную “Золотую пальму”», — отметила артистка. Она также поздравила всех участников фестиваля и поблагодарила организаторов за поддержку мирового кинематографа.
Знаменитость призналась, что особенно расстроена невозможностью лично присутствовать на церемонии, поскольку Франция остается для неё одним из самых любимых мест.