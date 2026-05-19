Брэд Питт сблизился с детьми покойного Криса Корнелла после его гибели

Брэд Питт заметно сблизился с детьми покойного Криса Корнелла, рок-музыканта и близкого друга актера, трагически ушедшего из жизни по собственной воле в 2017 году. RadarOnline пишет, что у звезды «Формулы 1» были братские отношения с артистом и после смерти Корнелла в душе Питта осталась «зияющая пустота». Именно поэтому ему было так важно поддержать наследников Криса — это помогло ему залечить душевные раны.
«Значительная часть пути Брэда к трезвой жизни за последние пять-шесть лет заключалась в том, чтобы быть рядом с людьми, поддерживать их и помочь им самим выйти в центр внимания… Это видно на примере детей Криса, особенно Тони, для которой Брэд активно открывает двери, помогая ей стать полноценной певицей», — сообщает инсайдер.
В то же время собственные дети Питта практически не общаются с ним — особенно приемные, которых они усыновили вместе с Анджелиной Джоли. Один за другим дети Питта отрекаются от него во всеуслышанье и отказываются поддерживать связь.