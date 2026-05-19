Джон Траволта объяснил, почему появился на Каннском кинофестивале в беретах

72-летний актер заметил, что его образы в Каннах стали вирусными
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Джон Траволта и Элла Блю Траволта
Джон Траволта и Элла Блю Траволта

Джон Траволта отреагировал на внимание, которое привлекли его образы с беретами на 79-м Каннском кинофестивале, и объяснил свой выбор головных уборов.

72-летний актер появился на премьере своего режиссерского дебюта «Пропеллер: Ночной рейс в один конец» в белом берете и очках. На следующий день он повторил образ, выйдя на фотосессию в черном берете и черных очках в проволочной оправе.

Траволта объяснил, что придумал эти мгновенно завирусившиеся образы, потому что хотел предстать перед публикой именно как режиссер, а не как актер.

«Я сказал себе: „В этот раз я режиссер“, — пояснил он CNN. — Я посмотрел фотографии 20-х, 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годов и увидел, что режиссеры старой школы носят береты и очки. Я подумал: „Вот что я собираюсь сделать. Я отдам дань уважения профессии режиссера и сыграю эту роль“».

На Каннском кинофестивале в 2026 году Траволте была вручена почетная «Золотая пальмовая ветвь».

В фильме «Пропеллер: Ночной рейс в один конец» сыграла 26-летняя дочь Траволты Элла, которая сопровождала его на фестивале.