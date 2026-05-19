Андрей Максимов, сыгравший в новом «Гамлете» Клавдия, ответил Олегу Меньшикову на критику постановки. Он решил публично прокомментировать слова народного артиста России, которому не понравился спектакль с участием звезды «Фишера».
«Очень хорошая добавка Магний B6. Примите две таблетки за 30-40 минут до сна. Очень помогает. Здоровья вам!» — написал 28-летний Максимов под постом старшего коллеги.
Меньшиков стал первым, кто публично раскритиковал нашумевший спектакль «Гамлет» в МХТ имени А. П. Чехова. Художественный руководитель Театра Ермоловой лично сходил на постановку с Юрой Борисовым в главной роли и остался в полном недоумении.
Увиденное он назвал «чудовищем» и признался, что не понимает, как некоторые зрители умудряются разглядеть в этом смысл. Меньшиков записал большое видеообращение сразу после посещения театра.
Этот «Гамлет» стал главной сенсацией сезона — не только из-за звездного статуса Борисова, но и благодаря радикальному режиссерскому ходу. Герой Шекспира выходит на сцену в фольге, рассекает на роликах и пытается шутить в манере современных комедийных шоу. Именно это, по словам Меньшикова, и повергло его в шок.
«Последнее, что я увидел, был „Гамлет“ в МХТ имени Чехова. Тут не то, чтобы нравится, не нравится. Я с глубочайшим уважением отношусь к Константину Юрьевичу Хабенскому, к прославленной труппе МХТ. Но то, что я увидел, — это театральная катастрофа. Театр породил чудовище», — заявил худрук.
Олег Евгеньевич также удивился, что есть люди, которые считают эту работу креативной и находят в ней глубину. Сам он, по собственному признанию, пытался отыскать в спектакле хоть что-то положительное, но так и не нашел этого.
«Ой, какие там смыслы? Там ни одной мысли нет. Там даже зарождение мысли отсутствует. Говорят, что там какая-то невиданная смелость… Смелость — это что? Это когда Клавдия говорит Лэй: „Такая ситуация в стране, а ты хочешь уехать?“ Вот это что ли смелость? Это КВН, причем сегодняшний, а не вот тот лучших лет», — высказался он.
Слова Меньшикова вызвали бурную реакцию в сети. Тысячи комментаторов встали на его сторону, отметив, что он сказал правду в глаза.