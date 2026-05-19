Фильм о Майкле Джексоне продолжает удерживать лидерство в мировом прокате

Биографическая драма «Майкл», рассказывающая о жизни короля поп-музыки Майкла Джексона, вновь возглавила мировой прокат. По итогам четвертого уикенда картина заработала внушительные 703,9 миллиона долларов, обогнав такие громкие майские релизы, как сиквел «Дьявол носит Prada 2» и хоррор «Одержимость».
Лента уже официально признана самым кассовым музыкальным байопиком в истории американского проката, но эксперты прогнозируют ей еще более масштабный успех. В июне фильму только предстоит стартовать на крупном рынке Японии.
Благодаря этому у «Майкла» есть все шансы превзойти финальные сборы «Оппенгеймера» (975 миллионов долларов) и стать самым кассовым байопиком в истории мирового кинематографа.