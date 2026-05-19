Действие на этот раз разворачивается в начале нулевых. В центре сюжета — расследование серии жестоких нападений на водителей. Преступления происходят на трассе «Дон» и других дорогах юга России. Речь идет о группировке, которую окрестили «бандой амазонок». Ее возглавляет таинственная женщина с прозвищем Оспа. Сыщикам предстоит спасти заложников, остановить преступниц и выяснить, как эти нападения связаны с делом самого Чикатило.