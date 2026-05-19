8-серийный триллер «След Чикатило», третий сериал франшизы про отечественных маньяков после «Чикатило» и «Тени Чикатило», выйдет на экраны 21 мая 2026 года.
Действие на этот раз разворачивается в начале нулевых. В центре сюжета — расследование серии жестоких нападений на водителей. Преступления происходят на трассе «Дон» и других дорогах юга России. Речь идет о группировке, которую окрестили «бандой амазонок». Ее возглавляет таинственная женщина с прозвищем Оспа. Сыщикам предстоит спасти заложников, остановить преступниц и выяснить, как эти нападения связаны с делом самого Чикатило.
Юлия Афанасьева вновь сыграет Ирину Овсянникову, а Дмитрий Власкин — Виталия Витвицкого. Их персонажи становятся ключевыми фигурами в новой истории о последователях известного маньяка. События разворачиваются неподалеку от тех мест, где когда-то орудовал сам Чикатило.
Продюсерами проекта выступили Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. Сценарий написал Сергей Волков («Чикатило», «Непрощенный»). Режиссером выступил Гога Мамаджанян.
В актерский состав вошли Олег Каменщиков, Николай Козак, Евгений Шириков, Георгий Мартиросян, Ольга Смирнова, Ирина Темичева, Кристина Корбут, Диана Милютина, Карина Александрова и другие.