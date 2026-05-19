Майкл Фассбендер и Алисия Викандер впервые за долгое время вышли в свет

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер совершили редкий совместный выход на Каннском кинофестивале. Актеры посетили мировую премьеру научно-фантастического блокбастера «Надежда», в котором исполнили главные роли.
Для выхода на красную дорожку супруги выбрали элегантные образы от ведущих модных домов. Алисия Викандер предстала в молочно-белом платье в пол от Louis Vuitton. Актриса дополнила образ лаконичными ювелирными украшениями, а волосы уложила в мягкие локоны.
Майкл Фассбендер отдал предпочтение безупречно скроенному классическому черному смокингу от Berluti. Двубортный пиджак и зауженные брюки актер дополнил белоснежной рубашкой, черной бабочкой и завершил образ солнцезащитными очками.