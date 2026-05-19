Режиссер Сарик Андреасян и его жена Елизавета Моряк устроили вечеринку в честь раскрытия пола будущего ребенка. Видео с гендер-пати появилось в соцсетях.
Кинематографист и актриса узнали, что ждут сына. На кадрах, опубликованных в социальной сети, видно, что пара обрадовалась новости о том, что у них родится мальчик.
Сейчас Андреасян и Моряк воспитывают двоих общих детей. Дочь Элизабет родилась в феврале 2023 года, а ее младшая сестра Шарлиз появилась на свет в мае 2025.
Недавно пара сообщила подписчикам, что скоро станет многодетными родителями.
Ранее кинокритик заступился за беременную Моряк в фильме «Война и мир» Андреасяна. Моряк исполнит в картине своего мужа роль Элен Курагиной.