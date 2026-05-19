Режиссер Гейко объяснил, почему ИИ не превзойдет человека в кино

БАРНАУЛ, 19 мая. /ТАСС/. Искусственный интеллект никогда не заменит человека в создании киношедевров мирового уровня. Как сообщил ТАСС кинорежиссер Анатолий Гейко, нейросеть не может придумать ничего сама — она только учится на том, что уже сделал человек.
«Всегда должно оставаться последнее слово за человеком, не за цифрой, не за нейросетью, не за искусственным интеллектом. Ну и он на это не способен. Может быть, кто-то будет об этом спорить, но человек — это уникальное создание, уникальное творение. И наш мыслительный процесс — он безграничный», — сказал Гейко.
Он отметил, что нейросеть способна лишь перерабатывать уже существующие примеры, тогда как настоящие режиссеры постоянно создают нечто принципиально новое. «[Кристофер] Нолан сделает еще один свой фильм, нейросеть не сможет реализовать без примера», — подчеркнул режиссер.