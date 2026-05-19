Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер Гейко объяснил, почему ИИ не превзойдет человека в кино

Нейросеть способна лишь перерабатывать уже существующие примеры, тогда как настоящие авторы постоянно создают нечто новое, отметил кинорежиссер
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

БАРНАУЛ, 19 мая. /ТАСС/. Искусственный интеллект никогда не заменит человека в создании киношедевров мирового уровня. Как сообщил ТАСС кинорежиссер Анатолий Гейко, нейросеть не может придумать ничего сама — она только учится на том, что уже сделал человек.

«Всегда должно оставаться последнее слово за человеком, не за цифрой, не за нейросетью, не за искусственным интеллектом. Ну и он на это не способен. Может быть, кто-то будет об этом спорить, но человек — это уникальное создание, уникальное творение. И наш мыслительный процесс — он безграничный», — сказал Гейко.

Он отметил, что нейросеть способна лишь перерабатывать уже существующие примеры, тогда как настоящие режиссеры постоянно создают нечто принципиально новое. «[Кристофер] Нолан сделает еще один свой фильм, нейросеть не сможет реализовать без примера», — подчеркнул режиссер.