Умер озвучивший Йоду в «Звездных войнах» актер Том Кэйн

Американский актер Том Кэйн, который озвучивал персонажа Йоду в фильме и сериале «Звездные войны: Войны клонов», скончался на 65-м году жизни, передает TMZ.
По словам Зака Макгинниса, представителя Тома Кэйна, актер умер в больнице Канзас-Сити в окружении близких. Причиной смерти стали осложнения после инсульта, перенесенного в 2020 году.
Том Кэйн родился в США в апреле 1962 года. За свою жизнь он озвучил персонажей около сотни картин. Более того, голос актера звучал на аттракционах в Диснейлендах в США, Японии и Франции.