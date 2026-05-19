Умер озвучивший Йоду в «Звездных войнах» актер Том Кэйн

Озвучивший Йоду в «Звездных войнах» актер Том Кэйн скончался на 65-м году жизни
Источник: Unsplash

Американский актер Том Кэйн, который озвучивал персонажа Йоду в фильме и сериале «Звездные войны: Войны клонов», скончался на 65-м году жизни, передает TMZ.

По словам Зака Макгинниса, представителя Тома Кэйна, актер умер в больнице Канзас-Сити в окружении близких. Причиной смерти стали осложнения после инсульта, перенесенного в 2020 году.

Том Кэйн родился в США в апреле 1962 года. За свою жизнь он озвучил персонажей около сотни картин. Более того, голос актера звучал на аттракционах в Диснейлендах в США, Японии и Франции.