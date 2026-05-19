Грейси Кокрейн, сыгравшая младшую сестру Рона Уизли в первом сезоне, не вернется к своей роли. Об этом сообщила семья юной артистки. Новость совпала с завершением съемок первого сезона.
«В связи с непредвиденными обстоятельствами Грейси приняла непростое решение отказаться от роли Джинни Уизли в сериале HBO о Гарри Поттере после первого сезона, — говорится в заявлении. — Время, проведенное ею в мире Гарри Поттера, было поистине замечательным, и она глубоко благодарна Люси Беван (директор по кастингу. — Прим. ред.) и всей съемочной группе за создание такого незабываемого опыта. Грейси очень рада возможностям, которые открываются перед ней в будущем».
В HBO поддержали это решение и поблагодарили Грейси за работу.
По сюжету в первом сезоне Джинни появлялась на экране нечасто, однако эта героиня занимает особое место в истории — в будущем ее свяжут с Гарри Поттером романтические отношения. Кто сыграет Джинни Уизли во втором сезоне, пока не сообщается.
Сериал «Гарри Поттер» начнет выходить на HBO Max 25 декабря 2026 года.
