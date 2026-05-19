Le Figaro: во Франции снимут фильм об ограблении Лувра

Ограбление Лувра будет экранизировано, режиссером выступит Ромен Гаврас
Лувр
ЛуврИсточник: Reuters

История ограбления Лувра станет основой для нового художественного фильма, постановкой которого займется режиссер Ромен Гаврас. Об этом сообщает Le Figaro.

Картина будет создана по книге, написанной Жаном-Мишелем Декужи, Жереми Фам-Ле и Николя-Шарлем Торрентом. В этом произведении описывается резонансное преступление с опорой на закрытые документы и громкие журналистские расследования.

Пока подробности будущего фильма остаются ограниченными: не раскрыты ни актерский состав, ни рабочее название, ни предполагаемая дата премьеры. Тем не менее, проект уже вызывает интерес как у зрителей, так и у индустрии благодаря своей теме и выбранному режиссеру.

Напомним, 19 октября из музея похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины. Ограбление совершили за семь минут четыре злоумышленника, которые проникли в Лувр, выдав себя за рабочих.