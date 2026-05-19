Le Figaro: во Франции снимут фильм об ограблении Лувра

История ограбления Лувра станет основой для нового художественного фильма, постановкой которого займется режиссер Ромен Гаврас. Об этом сообщает Le Figaro.
Картина будет создана по книге, написанной Жаном-Мишелем Декужи, Жереми Фам-Ле и Николя-Шарлем Торрентом. В этом произведении описывается резонансное преступление с опорой на закрытые документы и громкие журналистские расследования.
Пока подробности будущего фильма остаются ограниченными: не раскрыты ни актерский состав, ни рабочее название, ни предполагаемая дата премьеры. Тем не менее, проект уже вызывает интерес как у зрителей, так и у индустрии благодаря своей теме и выбранному режиссеру.
Напомним, 19 октября из музея похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины. Ограбление совершили за семь минут четыре злоумышленника, которые проникли в Лувр, выдав себя за рабочих.