Актер Сильвестр Сталлоне и его жена, модель Дженнифер Флавин, отметили 29-ю годовщину свадьбы. В честь этой даты артист опубликовал в соцсети совместное фото с супругой.
«Ты придаешь смысл моей жизни», — написал Сталлоне. «Я люблю тебя, ты мое все», — ответила модель.
История пары началась в одном из голливудских ресторанов. Позже они снова встретились на съемках фильма «Рокки 5». Сталлоне не торопился делать предложение избраннице, которая младше него на 22 года. Свадьба состоялась уже после рождения их первого общего ребенка. В браке у пары родились три дочери: София, Систин и Скарлет.
