Актер Расселл Эндрюс, знакомый зрителям по сериалам «Лучше, чем Сол» и «Анатомия страсти», рассказал о серьезной проблеме со здоровьем. Новое интервью 64-летнего артиста приводит Independent.
Эндрюс сообщил, что врачи диагностировали у него боковой амиотрофический склероз (БАС), также известный как болезнь Лу Герига. Диагноз поставили осенью 2025 года.
Сначала артист подозревал, что перенес инсульт во время пандемии коронавируса. Позже он осознал: те симптомы могли быть первыми признаками БАС.
«Это было напряженное время. [Актеры] не работали около трех лет, потом начались массовые забастовки, так много всего происходило», — объяснил Эндрюс, имея в виду забастовки голливудских актеров и сценаристов в 2023 году.
Подергивания в шее в тот период актер списывал на стресс. «Но я был не в состоянии делать то, с чем обычно не возникало проблем. По вечерам я ронял чашки и стаканы. Мне казалось, что что-то бегает вверх и вниз по моей руке, и это были мои нервы», — вспоминает он.
Невеста Эндрюса, актриса Эрика Тазел, тоже заметила перемены в поведении партнера.
«Ему требовалось больше времени, чтобы почистить бассейн. В том, как он ходил, были какие-то неуловимые мелкие изменения, и я подумала, что что-то определенно не так», — поделилась она.
БАС — это нейродегенеративное заболевание. Оно поражает двигательные нейроны головного и спинного мозга, нарушает движение и речь, лишая человека возможности вести самостоятельную жизнь. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире с БАС живут около 400 000 человек.