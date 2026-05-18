Кристен Стюарт нарушила дресс-код и пришла на Каннский фестиваль в армейских кедах

Актриса Кристен Стюарт пришла на Каннский фестиваль в армейских кедах Kozak 72
Кристен СтюартИсточник: Legion-Media

Американская актриса Кристен Стюарт нарушила дресс-код 79-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает журнал Vogue.

36-летняя знаменитость пришла на премьеру фильма Full Phil. Она предстала перед папарацци в черно-красном вязаном макси-платье бренда Chanel. При этом, вопреки правилам, звезда надела не туфли или босоножки, а черные винтажные кеды Kozak 72, которые производились в 1970—1980-х годах как официальная тренировочная обувь для солдат чехословацкой армии.

Кристен СтюартИсточник: Legion-Media.ru

Известно, что в 2018 году Стюарт также выразила протест против женоненавистнического, по словам издания, дресс-кода фестиваля. На премьере фильма «Черный клановец» она сняла туфли Christian Louboutin и прошла босиком по красной дорожке.

Ранее в мае американская актриса и бывшая модель Деми Мур нарушила дресс-код Каннского кинофестиваля откровенным нарядом.