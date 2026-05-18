Оксана Акиньшина и Данила Козловский тайно поженились до рождения сына

Оксана Акиньшина и Данила Козловский
Оксана Акиньшина и Данила КозловскийИсточник: Алексей Молчановский

39-летняя актриса Оксана Акиньшина и 40-летний Данила Козловский официально стали мужем и женой еще до того, как у них родился общий ребенок. Эту информацию kp.ru подтвердил инсайдер.

По данным источника, пара расписалась до родов. Сейчас семья живет в центре Москвы, в квартире Козловского.

Как рассказали близкие к паре люди, все четыре года их романа они хотели завести ребенка, так как оба были разлучены со старшими детьми. У Акиньшиной трое детей от предыдущих браков. 17-летний Филипп живет в Санкт-Петербурге с бабушкой и дедушкой — родителями актрисы. 13-летний Константин и 9-летняя Эмми находятся за границей вместе с отцом и его новой семьей.

У Козловского подрастает 6-летняя дочь Ода-Валентина от актрисы Ольги Зуевой. Девочка живет в США с матерью. Отец содержит дочь и приезжает к ней несколько раз в год во время отпуска.