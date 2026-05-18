Amazon MGM объявила о старте кастинга на роль нового Джеймса Бонда

Студия Amazon MGM официально объявила о старте кастинга на роль Джеймса Бонда в новом фильме. Известно, что режиссером картины выступит Дени Вильнев, чей последний фильм «Дюна 3» выйдет 18 декабря этого года. Никакой дополнительной информации на данный момент нет.
Всего Джеймса Бонда на экранах в разное время воплощали 6 разных актеров: Шон Коннери (с 1962 по 1967 год, 1971 и 1983 годы), Джордж Лэзенби (1969 год), Роджер Мур (с 1973 по 1985 год), Тимоти Далтон (с 1987 по 1989 год), Пирс Броснан (с 1995 по 2002 год) и Дэниел Крейг (с 2006 по 2021 год). Серия картин о Джеймсе Бонде насчитывает 25 фильмов, среди которых ни разу не было кассового провала.
Последний фильм о Джеймсе Бонде вышел в 2021 году, а съемки новой ленты начнутся не раньше начала 2027 года. Таким образом, Дени Вильнев выпустит новый фильм о Джеймсе Бонде не раньше, чем через 7 лет после предыдущего, что станет рекордом по паузе между двумя картинами бондианы.
Ранее сообщалось, что британский театральный актер Том Фрэнсис претендует на роль Джеймса Бонда.