Amazon MGM объявила о старте кастинга на роль нового Джеймса Бонда

Всего Джеймса Бонда на экранах в разное время воплощали 6 разных актеров: Шон Коннери (с 1962 по 1967 год, 1971 и 1983 годы), Джордж Лэзенби (1969 год), Роджер Мур (с 1973 по 1985 год), Тимоти Далтон (с 1987 по 1989 год), Пирс Броснан (с 1995 по 2002 год) и Дэниел Крейг (с 2006 по 2021 год). Серия картин о Джеймсе Бонде насчитывает 25 фильмов, среди которых ни разу не было кассового провала.