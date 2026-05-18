Уехавший из России актер Дмитрий Назаров избавился от последней недвижимости в Москве. Как выяснило издание «Абзац», артист переоформил комнату в квартире на своего пасынка Арсения, сына его супруги Ольги Васильевой от предыдущих отношений с Игорем Ветровым.
Речь идет об объекте площадью 75 квадратных метров, который находится в Красносельском районе столицы. Адвокат Станислав Вершинин полагает, что Назаров пошел на этот шаг из-за опасений попасть в реестр иноагентов. Юрист напомнил, что с июля 2024 года лица, признанные иноагентами, теряют право владеть недвижимостью, транспортом и другим имуществом на территории России.
«Такому лицу дается срок (до полугода) на отчуждение активов. Переписав комнату до возможного включения в реестр, Назаров мог решить вопрос заранее, не дожидаясь принудительной продажи с ограничениями по срокам и цене», — пояснил адвокат.
Вершинин также допустил, что Назаров оформил жилье на пасынка, чтобы сократить издержки. По словам юриста, находясь за границей, крайне неудобно оплачивать налоги и коммунальные счета за российскую недвижимость, а также управлять ею.
Ранее Дмитрий Назаров высмеял новости о своем желании вернуться в Россию.