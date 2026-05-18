Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Назаров переписал имущество в Москве на пасынка

Актер переоформил единственную квартиру в Москве на пасынка Арсения
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Дмитрий Назаров
Дмитрий НазаровИсточник: Алексей Молчановский

Уехавший из России актер Дмитрий Назаров избавился от последней недвижимости в Москве. Как выяснило издание «Абзац», артист переоформил комнату в квартире на своего пасынка Арсения, сына его супруги Ольги Васильевой от предыдущих отношений с Игорем Ветровым.

Речь идет об объекте площадью 75 квадратных метров, который находится в Красносельском районе столицы. Адвокат Станислав Вершинин полагает, что Назаров пошел на этот шаг из-за опасений попасть в реестр иноагентов. Юрист напомнил, что с июля 2024 года лица, признанные иноагентами, теряют право владеть недвижимостью, транспортом и другим имуществом на территории России.

«Такому лицу дается срок (до полугода) на отчуждение активов. Переписав комнату до возможного включения в реестр, Назаров мог решить вопрос заранее, не дожидаясь принудительной продажи с ограничениями по срокам и цене», — пояснил адвокат.

Вершинин также допустил, что Назаров оформил жилье на пасынка, чтобы сократить издержки. По словам юриста, находясь за границей, крайне неудобно оплачивать налоги и коммунальные счета за российскую недвижимость, а также управлять ею.

Ранее Дмитрий Назаров высмеял новости о своем желании вернуться в Россию.