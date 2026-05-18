Данила Козловский впервые высказался о работе с Паулиной Андреевой

Данила КозловскийИсточник: Legion-Media.ru

Данила Козловский в недавнем интервью рассказал о том, что его связывает с Паулиной Андреевой.

Артист в 2022-м году ушел из родного Театра Европы, а также перестал сниматься в кино и сериалах. Он не скрывает, что ему было тяжело отказаться от различных проектов.

«У меня был непростой период в последние несколько лет. Но я не впадал в депрессию. Нужно жить и не сдаваться. Поэтому возник “Бар “Один звонок”” и еще 12 картин», — цитируют его «Ведомости».

Актер жил то в Москве, то в Петербурге. Из России уезжал на съемки и гастроли по Европе, а также для того, чтобы встретиться с дочкой Одой Валентиной. Она с мамой Ольгой Зуевой проживает в США.

«В моей жизни были моменты, когда я не по своей воле терял возможность заниматься любимым делом. Но чтобы уходила энергия и драйв — нет, такого не было», — высказался 41-летний заслуженный артист России.

Сценаристом одного из его проектов выступает Паулина Андреева. Когда-то они сделали короткометражку, а теперь поняли, что пришло время сделать из этого полноценный сериал.

«Поля чувствует время.. Я с восторгом работаю с Паулиной. Она очень умный, сложно — в прекрасном смысле слова — устроенный человек, тянущийся к бесконечному совершенствованию. И ограничиться тем, чтобы быть просто актрисой, точно не сможет», — сообщил он.

Артист назвал «счастьем» возможность «заниматься любимым делом, которое позволяет кормить семью».

Ранее сообщалось, что Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями.