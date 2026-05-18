Машков: ИИ сможет заменить киноартистов и телевидение, но театр будет живым

Искусственный интеллект сможет заменить и артистов кино, и работников телевидения. Но живой театр останется навсегда. Таким утверждением в интервью ИС «Вести» поделился народный артист России, художественный руководитель театра Олега Табакова, художественный руководитель театра «Современник» и председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков.
Артист отметил, что сегодня искусственный интеллект уже может решать на профессиональном уровне комплексные задачи в кино и телевидении. Да и сами люди, снимая что-то на смартфон, становятся актерами.
«А живой театр он останется навсегда. Это будет востребовано все больше и больше. И тогда театр будет тем единственным, самым теплым и нужным местом для человека», — заключил Владимир Машков.
В прошлом году на ПМЭФ обсудили использование ИИ в медиа. Эксперты разбирались, заменят ли нейросети журналистов и можно ли им доверять. Кроме того, на ПМЭФ-2025 предложили ввести маркировку «сгенерировано ИИ».
Вместе с тем для съемок голливудских блокбастеров все чаще на компьютере оживляют покойников. Так что вполне возможно, что лет через 20 или 30 живые актеры будут Голливуду не нужны.