Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Машков: ИИ сможет заменить киноартистов и телевидение, но театр будет живым

Владимир Машков высказался о будущем ИИ в киноиндустрии и телевидении
Владимир Машков
Владимир МашковИсточник: Legion-Media.ru

Искусственный интеллект сможет заменить и артистов кино, и работников телевидения. Но живой театр останется навсегда. Таким утверждением в интервью ИС «Вести» поделился народный артист России, художественный руководитель театра Олега Табакова, художественный руководитель театра «Современник» и председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков.

Артист отметил, что сегодня искусственный интеллект уже может решать на профессиональном уровне комплексные задачи в кино и телевидении. Да и сами люди, снимая что-то на смартфон, становятся актерами.

«А живой театр он останется навсегда. Это будет востребовано все больше и больше. И тогда театр будет тем единственным, самым теплым и нужным местом для человека», — заключил Владимир Машков.

В прошлом году на ПМЭФ обсудили использование ИИ в медиа. Эксперты разбирались, заменят ли нейросети журналистов и можно ли им доверять. Кроме того, на ПМЭФ-2025 предложили ввести маркировку «сгенерировано ИИ».

Вместе с тем для съемок голливудских блокбастеров все чаще на компьютере оживляют покойников. Так что вполне возможно, что лет через 20 или 30 живые актеры будут Голливуду не нужны.