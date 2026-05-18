Джеймс Кэмерон хочет снять заключительные части «Аватара» дешевле и быстрее

В подкасте для Empire 71-летний режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что хочет снять «Аватар 4» и «Аватар 5» быстрее и дешевле, чем первые 3 фильма франшизы.
«Мы рассмотрим новые технологии, чтобы была была куда эффективнее, ведь эти фильмы очень дорогие и занимают много времени. Я хочу создать их в 2 раза быстрее и за ⅔ бюджета. Таковы мои критерии», — заявил режиссер.
В качестве одной из причин, по которым Кэмерон хочет урезать бюджет фильмов «Аватар», могут быть упавшие кассовые сборы. В 2009 году первая часть «Аватара» стоила 237 млн долларов, а собрала почти 3 млрд долларов.
Вторая часть «Аватар: Путь воды» при бюджете в 350−500 млн долларов собрала 2,3 млрд долларов, а третья часть «Аватар: Пламя и пепел» смогла заработать лишь 1,4 млрд долларов при бюджете в 350−400 млн долларов. Сам Джеймс Кэмерон часто заявлял, что кассовые сборы «Аватара» напрямую влияют на то, будет ли серия фильмов закончена или останется без финальных частей.
Первую часть «Аватара» Кэмерон выпустил в возрасте 55 лет, вторая увидела свет, когда режиссеру было уже 68 лет, а третья часть попала на экраны, когда Джеймсу исполнился 71 год. Фанаты переживают, что в случае, если производственный цикл не будет ускорен, режиссер не успеет доснять картины ввиду своего возраста.
О долгой работе над «Аватарами» высказывалась и Зои Салдана, исполняющая роль Нейтири. Актриса часто говорила о том, что в первом «Аватаре» она играла в возрасте 31 года, а вторая лента вышла, когда ей было 44 года — Салдана отшучивалась, что в финальных частях «Аватара» ей может быть за 50 лет, а франшиза станет самой долгой в ее карьере.
Ранее на Джеймса Кэмерона подала в суд актриса К’Орианка Килчер, которая обвинила режиссера в краже ее внешности для прототипа Нейтири.