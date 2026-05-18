Джеймс Кэмерон хочет снять заключительные части «Аватара» дешевле и быстрее

Режиссер планирует использовать новые технологии при создании следующих «Аватаров»
Кадр из фильма «Аватар»
Кадр из фильма «Аватар»

В подкасте для Empire 71-летний режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что хочет снять «Аватар 4» и «Аватар 5» быстрее и дешевле, чем первые 3 фильма франшизы.

«Мы рассмотрим новые технологии, чтобы была была куда эффективнее, ведь эти фильмы очень дорогие и занимают много времени. Я хочу создать их в 2 раза быстрее и за ⅔ бюджета. Таковы мои критерии», — заявил режиссер.

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»
Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

В качестве одной из причин, по которым Кэмерон хочет урезать бюджет фильмов «Аватар», могут быть упавшие кассовые сборы. В 2009 году первая часть «Аватара» стоила 237 млн долларов, а собрала почти 3 млрд долларов.

Вторая часть «Аватар: Путь воды» при бюджете в 350−500 млн долларов собрала 2,3 млрд долларов, а третья часть «Аватар: Пламя и пепел» смогла заработать лишь 1,4 млрд долларов при бюджете в 350−400 млн долларов. Сам Джеймс Кэмерон часто заявлял, что кассовые сборы «Аватара» напрямую влияют на то, будет ли серия фильмов закончена или останется без финальных частей.

Зои Салдана и Сэм Уортингтон в фильме «Аватар: Пламя и пепел»
Зои Салдана и Сэм Уортингтон в фильме «Аватар: Пламя и пепел»

Первую часть «Аватара» Кэмерон выпустил в возрасте 55 лет, вторая увидела свет, когда режиссеру было уже 68 лет, а третья часть попала на экраны, когда Джеймсу исполнился 71 год. Фанаты переживают, что в случае, если производственный цикл не будет ускорен, режиссер не успеет доснять картины ввиду своего возраста.

О долгой работе над «Аватарами» высказывалась и Зои Салдана, исполняющая роль Нейтири. Актриса часто говорила о том, что в первом «Аватаре» она играла в возрасте 31 года, а вторая лента вышла, когда ей было 44 года — Салдана отшучивалась, что в финальных частях «Аватара» ей может быть за 50 лет, а франшиза станет самой долгой в ее карьере.

Ранее на Джеймса Кэмерона подала в суд актриса К’Орианка Килчер, которая обвинила режиссера в краже ее внешности для прототипа Нейтири.