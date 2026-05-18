Личная жизнь Данилы Козловского напоминает захватывающий роман с неожиданными сюжетными поворотами. Он старается не комментировать слухи о себе и предпочитает до последнего держать интригу. Тем не менее известно, что актер был женат один раз — его избранницей стала польская актриса Уршула Магдалена Малка, которая была старше его на пять лет. Союз был недолгим, и всего через три года пара развелась. Позже Данила встретил модель и актрису Ольгу Зуеву. Влюбленные жили в Москве и Нью-Йорке. В марте 2020 года у пары родилась дочь, а уже в 2021 году Козловский публично признался, что они с Ольгой расстались. В 2020 году в СМИ появились первые публикации о романе Данилы и Оксаны Акиньшиной. Эти сплетни оказались правдой — в мае 2026 года у пары родился сын.