Личная жизнь Данилы Козловского напоминает захватывающий роман с неожиданными сюжетными поворотами. Он старается не комментировать слухи о себе и предпочитает до последнего держать интригу. Тем не менее известно, что актер был женат один раз — его избранницей стала польская актриса Уршула Магдалена Малка, которая была старше его на пять лет. Союз был недолгим, и всего через три года пара развелась. Позже Данила встретил модель и актрису Ольгу Зуеву. Влюбленные жили в Москве и Нью-Йорке. В марте 2020 года у пары родилась дочь, а уже в 2021 году Козловский публично признался, что они с Ольгой расстались. В 2020 году в СМИ появились первые публикации о романе Данилы и Оксаны Акиньшиной. Эти сплетни оказались правдой — в мае 2026 года у пары родился сын.
Сколько детей у Данилы Козловского
У Данилы Козловского двое детей: дочь Ода Валентина и сын Лео. Известно, что Ода Валентина родилась в 2020 году и живет с мамой Ольгой Зуевой в Америке. Сын Лео появился на свет в 2026 году.
Дочь Ода Валентина
Дочь актера Данилы Козловского и модели Ольги Зуевой зовут Ода Валентина. Девочка появилась на свет в Нью-Йорке в 2020 году и с самого рождения оказалась в центре внимания поклонников звездной пары. Однако родители практически сразу решили максимально оградить ребенка от публичности.
Вскоре после рождения дочери Данила Козловский и Ольга Зуева расстались, однако смогли сохранить спокойные и уважительные отношения ради ребенка. Сейчас Ода Валентина живет вместе с матерью в Америке. Известно, что актер несколько раз в год летает за границу, чтобы увидеться с дочерью и провести время с ней. Несмотря на плотный график, Козловский старается активно участвовать в жизни наследницы и периодически посвящает ей трогательные публикации.
При этом полноценно рассмотреть старшую наследницу актера публика не может до сих пор, хотя весной 2026 года девочке исполнилось уже шесть лет. На редких кадрах в блогах родителей малышка обычно позирует со спины, вполоборота или сбоку.
Сын Лео
Сын Лео стал вторым ребенком Данилы Козловского. Мальчик родился 6 мая 2026 года в отношениях актера с Оксаной Акиньшиной. Новость о пополнении стала неожиданностью для поклонников, поскольку пара долгое время скрывала беременность и предпочитала не афишировать подробности личной жизни.
О рождении сына Данила Козловский сообщил лично в социальных сетях, опубликовав трогательный пост. Актер раскрыл имя малыша — Лео — и написал: «Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир!». Также артист отдельно поблагодарил врачей и акушеров, помогавших Оксане Акиньшиной во время родов.
