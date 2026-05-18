Звезда «Трансформеров» Джош Дюамель стал отцом во второй раз

Джош Дюамель и его супруга Одра Мари стали родителями во второй раз. Радостной новостью актер поделился в соцсетях, опубликовав трогательный снимок новорожденной дочери.
На фото малышка укутана в плед, а родители знакомят ее с остальными членами семьи. Пара также рассекретила имя девочки — дочь назвали Рокка де Леон Дюамель.
«Рокка де Леон Дюамель, наша малышка, родилась», — написал актер под публикацией.
Дюамель признавался, что с особым волнением ждет появления дочери. По словам звезды, ему было интересно узнать, каково это — быть отцом девочки.
О беременности Одры Мари стало известно после того, как обладательница титула «Мисс США — 2016» опубликовала черно-белые снимки с округлившимся животом. Тогда модель написала, что они с мужем с нетерпением ждут встречи с дочерью.