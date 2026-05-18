Звезда «Ландышей» играет сербскую журналистку в шпионской драме: первые фото

Ника Здорик, Юрий Чурсин и Василий Копейкин снимаются в сериале о военном конфликте в Югославии
Ника Здорик на съемках сериала «Югославия», фото: пресс-служба

Стартовали съемки шпионской драмы «Югославия», действие которой разворачивается в 1990-е годы. По сюжету, российский разведчик Максим вступает в противостояние с агентом ЦРУ Нейтоном Кроули на фоне разгорающегося военного конфликта в Югославии. Выполняя служебные задачи, Максим знакомится с белградской журналисткой Зорицей, которую политический расклад сил волнует не только из профессионального интереса.

В сериале о реальных событиях, встряхнувших Европу, роль Максима исполняет Василий КопейкинАвгуст»), образ агента ЦРУ воплощает Юрий Чурсин, а Зорицу играет звезда «Ландышей» Ника Здорик. Помимо них, в проекте задействованы Игорь Гордин, Гела Месхи, Павел Харланчук, Владимир Веревочкин, Петар Зекавица и другие.

Михаил Морсков и Юрий Чурсин на съемках сериала «Югославия», фото: пресс-служба

По словам Ники Здорик, ради сериала «Югославия» она месяц тренировалась и приводила себя в хорошую физическую форму, так как ей предстоит выполнять много трюков.

«Сейчас я работаю над акцентом, потому что играю сербку, и это для меня действительно новый вызов и очень сложная роль», — отмечает актриса. Звезда «Ландышей» также признается, что сыграть в масштабном шпионском триллере — ее давняя мечта.

Василий Копейкин и Ника Здорик на съемках сериала «Югославия», фото: пресс-служба

Режиссером сериала «Югославия» выступает Михаил Морсков («Моя собака — космонавт»), сценарий написал создатель «Ландышей» и «ГДР» Василий Павлов. Производством занимаются «Всемирные русские студии» и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink и на телеканале НТВ.