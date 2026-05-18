Стартовали съемки шпионской драмы «Югославия», действие которой разворачивается в 1990-е годы. По сюжету, российский разведчик Максим вступает в противостояние с агентом ЦРУ Нейтоном Кроули на фоне разгорающегося военного конфликта в Югославии. Выполняя служебные задачи, Максим знакомится с белградской журналисткой Зорицей, которую политический расклад сил волнует не только из профессионального интереса.
В сериале о реальных событиях, встряхнувших Европу, роль Максима исполняет Василий Копейкин («Август»), образ агента ЦРУ воплощает Юрий Чурсин, а Зорицу играет звезда «Ландышей» Ника Здорик. Помимо них, в проекте задействованы Игорь Гордин, Гела Месхи, Павел Харланчук, Владимир Веревочкин, Петар Зекавица и другие.
По словам Ники Здорик, ради сериала «Югославия» она месяц тренировалась и приводила себя в хорошую физическую форму, так как ей предстоит выполнять много трюков.
«Сейчас я работаю над акцентом, потому что играю сербку, и это для меня действительно новый вызов и очень сложная роль», — отмечает актриса. Звезда «Ландышей» также признается, что сыграть в масштабном шпионском триллере — ее давняя мечта.
Режиссером сериала «Югославия» выступает Михаил Морсков («Моя собака — космонавт»), сценарий написал создатель «Ландышей» и «ГДР» Василий Павлов. Производством занимаются «Всемирные русские студии» и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink и на телеканале НТВ.