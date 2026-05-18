Как белый лебедь: Сальма Хайек вышла в свет в белоснежном платье с перьями

Актриса посетила мероприятие в Каннах
Сальма Хайек
Сальма ХайекИсточник: Legion-Media

Сальма Хайек посетила церемонию вручения премии Kering Women In Motion Awards, которая прошла в рамках 79-го Каннского кинофестиваля. Для выхода 59-летняя звезда выбрала белое платье в пол, полностью усыпанное перьями. Этот подчеркнул стройный силуэт актрисы.

Образ Хайек дополнили босоножки на шпильке в тон и серебристый клатч. Из украшений на ней были массивные кольца и серьги с крупными изумрудами. Визажисты сделали звезде фильма «Фрида» гламурный макияж.

Сальма Хайек
Сальма ХайекИсточник: Legion-Media

Волосы актрисы уложили в высокий пучок. При этом Хайек не стала закрашивать седые пряди. На красной дорожке актриса появилась с мужем Франсуа-Анри Пино, который занимает пост генерального директора и председателя совета директоров конгломерата Kering. Позируя на дорожке, Хайек поцеловала супруга в щеку. 

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино вместе уже около 20 лет. Они объявили о помолвке в марте 2007 года. Летом 2008-го актриса разорвала ее, но позже пара сошлась вновь.

Сальма Хайек и Франсуа Анри-Пино
Сальма Хайек и Франсуа Анри-ПиноИсточник: Legion-Media

Зимой 2009-го мексиканская звезда и французский миллиардер официально зарегистрировали брак в парижской мэрии. В апреле того же года они сыграли свадьбу в старинном оперном театре Ла Фениче в Венеции. У супругов есть 18-летняя дочь Валентина. 

Накануне Сальма Хайек накануне посетила светское мероприятие в рамках 61-й Венецианской биеннале. Она пришла на мероприятие в облегающем черном платье с оголенным плечом. Поклонники в комментариях под публикацией оставили множество комплиментов мировой звезде. 