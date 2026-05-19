Когда люди годами работают вместе, они нередко становятся настоящей семьей. Актеры — не исключение. Даже после завершения проектов они продолжают встречаться, вспоминать съемки, делиться забавными историями и неожиданными подробностями закулисья. Для поклонников такие реюнионы становятся настоящим подарком. Рассказываем о самых запоминающихся встречах последних лет.
«Друзья»
Пожалуй, главным телесобытием 2021 года стало возвращение героев культового ситкома «Друзья». Спустя 17 лет после одного из самых известных финалов в истории телевидения знаменитая шестерка вновь собралась вместе. Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер встретились в том самом 24-м павильоне студии Warner Bros., где сериал снимали начиная со второго сезона.
Спецвыпуск «Друзья: Воссоединение» вышел в мае 2021 года и длился почти два часа. Актеры вновь прошлись по квартирам Моники и Росса, заглянули в кафе Central Perk и даже вернулись к знаменитому фонтану из заставки. Ведущим выступил Джеймс Корден, а среди гостей появились Леди Гага, Риз Уизерспун, Том Селлек и многие другие.
Сегодня этот выпуск вызывает не только ностальгию, но и грусть: уже двух участников проекта нет в живых. Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший Гантера, умер в октябре 2021 года, а Мэттью Перри, исполнитель роли Чендлера, скончался в 2023-м.
«Властелин колец»
Во время пандемии 2020 года актер Джош Гад организовал онлайн-встречу основного каста трилогии Питера Джексона. На экране собрались Элайджа Вуд, Орландо Блум, Вигго Мортенсен, Иэн МакКеллен и многие другие. К беседе присоединились сам Питер Джексон и Тайка Вайтити, который выступил модератором встречи.
Участники читали культовые реплики, показывали памятные вещи со съемок и даже татуировки — несколько актеров Братства Кольца сделали одинаковые тату в знак дружбы. Встреча носила и благотворительный характер: собранные во время трансляции средства направили на помощь пострадавшим от пандемии.
На этом история не закончилась. В этом году первой части трилогии исполняется 25 лет, и по случаю юбилея четверка хоббитов отправилась в тур по городам США.
«Школа рока»
«Школа рока» Ричарда Линклейтера, вышедшая в 2003 году, сразу стала хитом: при бюджете в 35 миллионов долларов фильм собрал более 130 миллионов в мировом прокате. Джек Блэк сыграл музыканта-неудачника, который под видом школьного учителя собирает из учеников настоящую рок-группу. Для многих юных актеров это стало первым серьезным опытом в кино.
В 2013 году большая часть каста встретилась в Остине на специальном показе к десятилетию фильма. Была и красная дорожка, и общение со зрителями, и исполнение культовых песен из картины. А в 2023-м Джек Блэк организовал еще одну встречу — уже к 20-летию фильма, пусть и в более камерной атмосфере.
Несмотря на то что далеко не все участники продолжили актерскую карьеру, между ними сохранились теплые отношения. Так что поклонники уже ждут новый реюнион — к 30-летию фильма.
«Ангелы Чарли»
В апреле этого года звезды оригинального сериала «Ангелы Чарли» впервые за долгое время встретились публично в честь 50-летия проекта. Кейт Джексон, Жаклин Смит и Шерил Лэдд вышли на сцену Dolby Theatre в Голливуде. Сериал, выходивший с 1976 по 1981 год, рассказывал о трех женщинах-детективах, работающих на загадочного Чарли.
Встреча получилась очень личной. Шерил Лэдд впервые публично рассказала о перенесенном раке груди — такой же диагноз ранее пережили Кейт Джексон и Жаклин Смит. Актрисы вспоминали съемки и рассуждали о том, почему сериал до сих пор остается символом женской независимости на экране. Особенно удивило поклонников заявление Кейт Джексон: актриса, давно отошедшая от профессии, призналась, что готова вернуться к работе в кино.
«Гарри Поттер»
Настоящим подарком для фанатов франшизы стал спецвыпуск «20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс», вышедший 1 января 2022 года. Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон вновь встретились на студии в Ливсдене, где когда-то начиналась история о мальчике, который выжил.
К ним присоединились Хелена Бонем Картер, Рэйф Файнс, Том Фелтон и другие актеры франшизы. Одним из самых трогательных моментов стало появление Робби Колтрейна, сыгравшего Хагрида. Позже выяснилось, что это стало его последним появлением на экране — актер умер в октябре 2022 года.
Выпуск объединил все, за что зрители любят эту историю: ностальгию, смех, слезы и закулисные воспоминания. Интересно, что Руперт Гринт из-за плотного графика не смог присутствовать на съемках полностью — часть сцен с ним создавали отдельно и монтировали позже. Но на атмосфере воссоединения это никак не сказалось.