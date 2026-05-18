Виктор Добронравов рассказал о своей первой совместной работе с 9-летней дочерью

Звезда «Онегина» озвучил мультфильм «Кощей. Тайна живой воды» вместе с младшей дочерью Василисой
Виктор Добронравов с семьейИсточник: Алексей Молчановский

Актер Виктор Добронравов, подаривший свой голос главному герою мультфильма «Кощей. Тайна живой воды», поделился подробностями о своей первой совместной работе с 9-летней дочерью Василисой.

По словам Добронравова, девочке было всегда интересно посмотреть на процесс озвучивания мультфильма изнутри, поэтому он взял ее с собой в студию звукозаписи.

«Во время смены стало понятно, что в сценарии есть героиня, идеально подходящая для озвучки — маленькая девочка, внучка мельника. Мы решили — почему бы не попробовать? Василиса попробовала, ей понравилось. Теперь будет вдвойне интересно смотреть — ведь ее голос будет звучать в фильме. Поэтому с нетерпением ждем премьеры», — рассказал звезда «Онегина».

Василиса Добронравова

Виктор Добронравов отметил, что семья и дети с интересом относятся к его работе над озвучиванием мультфильмов. Среди озвученных им анимационных персонажей — Квазимодо из мультфильма «Горбун из Нотр-дам», Свифти из «Стражей Арктики», мексиканец Маноло из «Книги жизни», Смолфут. «Это отдельная, большая часть моей работы, она мне нравится», — признается актер.

«Кощей. Тайна живой воды» — сиквел мультфильма 2022 года «Кощей. Похититель невест». Во второй части истории Кощей и Варвара готовятся к свадьбе, но грядущий праздник омрачают козни царевны Моревны. Теперь, чтобы спасти любимую, Кощей должен отправиться в опасный путь и разыскать живую воду.

Премьера мультфильма «Кощей. Тайна живой воды» состоится в российских кинотеатрах 28 мая.

Ранее Федор Добронравов рассказал о совместной работе со своей старшей внучкой Варварой.