Сериал «Чернобыль» со Стелланом Скарсгардом назван величайшим сериалом HBO, созданным за последние десять лет. Рейтинг из двенадцати позиций был представлен изданием Collider.
Второе место в списке заняла масштабная постапокалиптическая драма с Педро Паскалем «Одни из нас», на третьем месте оказался сериал «Хранители», основанный на графическом романе Алана Мура.
«HBO всегда был символом престижного телевидения, — отмечает издание. — Этот канал построил свою репутацию на амбициозных историях, цель которых — дать нечто большее, чем просто развлечение. Нельзя отрицать, что такие классические проекты, как “Клан Сопрано” и “Братья по оружию”, находятся в своей собственной лиге, однако последние 10 лет ознаменовали заметный сдвиг для HBO».
Сегодня, по мнению авторов списка, канал делает ставку на контент, требующий от зрителя активного погружения.
Далее в рейтинге следуют такие проекты: «Наследники», «Питт», «Однажды ночью», «Дом Дракона», «Барри», «Мейр из Исттауна», «Белый лотос», «Большая маленькая ложь» и «Острые предметы».
Ранее «Очень странные дела» возглавили рейтинг Топ-100 сериалов в России.