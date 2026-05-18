«Чернобыль» возглавил рейтинг величайших сериалов HBO за последнее десятилетие

Издание Collider опубликовало список величайших сериалов HBO
Рита Захарова
Автор Кино Mail

Сериал «Чернобыль» со Стелланом Скарсгардом назван величайшим сериалом HBO, созданным за последние десять лет. Рейтинг из двенадцати позиций был представлен изданием Collider.

Второе место в списке заняла масштабная постапокалиптическая драма с Педро Паскалем «Одни из нас», на третьем месте оказался сериал «Хранители», основанный на графическом романе Алана Мура.

Кадр из сериала «Одни из нас»

«HBO всегда был символом престижного телевидения, — отмечает издание. — Этот канал построил свою репутацию на амбициозных историях, цель которых — дать нечто большее, чем просто развлечение. Нельзя отрицать, что такие классические проекты, как “Клан Сопрано” и “Братья по оружию”, находятся в своей собственной лиге, однако последние 10 лет ознаменовали заметный сдвиг для HBO».

Сегодня, по мнению авторов списка, канал делает ставку на контент, требующий от зрителя активного погружения.

Далее в рейтинге следуют такие проекты: «Наследники», «Питт», «Однажды ночью», «Дом Дракона», «Барри», «Мейр из Исттауна», «Белый лотос», «Большая маленькая ложь» и «Острые предметы».

Ранее «Очень странные дела» возглавили рейтинг Топ-100 сериалов в России.