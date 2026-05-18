Ирина Пегова показала фото с возлюбленным, который моложе ее на девять лет

47-летняя актриса опубликовала фото с возлюбленным
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Ирина Пегова и Сергей Марин на презентации ИРИ, фото: пресс-служба
Ирина Пегова впервые за долгое время показала публике своего избранника. 47-летняя звезда опубликовала совместный снимок с актером Сергеем Мариным, который младше нее на девять лет. Кадр появился в соцсетях после того, как артистка получила театральную премию.

Ирина Пегова и Сергей Марин / фото: соцсети
В 2024 году Пегова сообщила, что в ее жизни появился мужчина. Тогда она выложила в сеть фото букета, который подарил ей возлюбленный в честь присвоения звания народной артистки. Эту награду актриса получила за большой вклад в развитие кино и театра. Однако имя своего избранника знаменитость долго держала в секрете. 

Ситуация изменилась лишь в июне 2025 года: Пегова и Марин вместе пришли на фестиваль «Пилот» и не прятались от журналистов. Сама актриса не раз говорила поклонникам, что в личной жизни у нее все хорошо и она чувствует себя счастливой.

Ранее Ирина Пегова спровоцировала слухи о тайной свадьбе.