Бывшая жена Максима Матвеева, актриса Яна Сексте показала публике свою повзрослевшую дочь. Звезда сходила на моноспектакль Константина Райкина вместе с 11-летней Анной. В личном блоге она выложила снимок, сделанный у Еврейского музея.
«После поэтического моноспектакля Константина Аркадьевича Райкина “Самое любимое”. Браво», — написала артистка. Фолловеры знаменитости живо отреагировали на публикацию.
В комментариях они отметили, как сильно изменилась девочка: «С ума сойти. Какая уже Аня взрослая», «Дети растут стремительно, мама не меняется», «Аня выросла, прекрасна», «Красотки», «Не могу поверить, что Аня такая большая», «Немного в шоке. Как быстро растут дети», «Аня уже барышня, прелестная», «Аня и ты — одно лицо», «Вот это да», «Просто шок. Когда она успела так вырасти», «Когда она успела так повзрослеть? Когда это случилось? Красотка».
Напомним, в 2008-2009 годах Яна Сексте была замужем за актером Максимом Матвеевым. В ноябре 2013 года актриса вышла замуж за композитора Дмитрия Марина. 1 августа 2014 года в семье родилась дочь Анна.