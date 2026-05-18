Актриса Виктория Толстоганова, известная по роли в фильме «Утомленные солнцем 2», поздравила своего старшего сына с днем рождения. В своем блоге она опубликовала редкий снимок с Иваном. Подростку исполнилось 15 лет.
Ранее артистка рассказывала, что Иван учится в школе с математическим уклоном. Однако в будущем он видит себя не в точных науках, а в творчестве. По словам Толстогановой, сын планирует связать свою жизнь с кинематографом.
У звезды есть еще двое детей. Их отец — актер Андрей Кузичев, исполнивший роль Михаила Борщева (жениха Екатерины Пушкаревой) в сериале «Не родись красивой».
Дочь Варвара уже взрослая — ей 20 лет, а сыну Федору — 18. Толстоганова и Кузичев прожили в браке 15 лет. Официально они развелись в 2011 году. Расставание прошло без публичных скандалов и взаимных обвинений.
Актриса никогда не говорила о причинах развода, но признавалась, что никогда не мешала общению бывшего мужа с детьми. Все наследники носят фамилию отца.
