Британский театральный актер Том Фрэнсис претендует на роль Джеймса Бонда, сообщает издание Variety. 26-летний исполнитель может сыграть главную роль в грядущей ленте Дени Вильнева.
Широкой публике Фрэнсис пока почти неизвестен, но на театральной сцене уже успел заявить о себе громкой наградой. Артист получил престижную премию Лоренса Оливье за участие в мюзикле Эндрю Ллойда Уэббера «Бульвар Сансет». В этой постановке он работал вместе с певицей Николь Шерзингер.
Официального подтверждения ни Тома Фрэнсиса, ни других кандидатов на роль суперагента пока нет. В числе возможных претендентов СМИ называют Джейкоба Элорди, Каллума Тернера и Аарона Тейлора-Джонсона.
Последняя на данный момент картина бондианы «Не время умирать» вышла в 2021 году. В ней Дэниел Крейг в пятый раз исполнил роль агента 007.