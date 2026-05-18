В мае 2006 года «Код Да Винчи» вышел в широкий прокат в десятках стран, в том числе в России. Лента, снятая по роману Дэна Брауна, оказалась одной из самых провокационных в истории кино. Многие открыто выражали к ней ненависть, требовали запретить показ, а всех причастных к созданию фильма едва ли не линчевать. До сих пор одно упоминание книги или экранизации у некоторых вызывает бурную реакцию. Мы решили вспомнить, за что так ненавидят это кино и при чем здесь Святой Грааль.
Что так разозлило церковь
В основе сюжета «Кода да Винчи» лежит версия о том, что Иисус Христос был женат на Марии Магдалине, а их потомки якобы до сих пор живут среди людей. Католическая церковь, согласно Брауну, на протяжении двух тысяч лет скрывала эту тайну. Такая концепция напрямую противоречила христианскому вероучению и воспринималась как кощунство, поэтому религиозные организации отреагировали крайне резко.
Архиепископ Анджело Амато, секретарь Конгрегации доктрины веры, публично призвал бойкотировать картину, назвав ее «антихристианской, полной клеветы и исторических ошибок». Он также потребовал от католиков по всему миру организовать протесты. Кстати, подобная кампания уже проводилась против фильма «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе. Ватикан также распорядился снять рекламные плакаты «Кода Да Винчи» со всех зданий, находящихся в его собственности.
Требования признать фильм вымыслом
Кроме того, в фильме католическая организация «Опус Деи» изображена как тайное общество убийц, готовых на любые преступления ради сокрытия правды об Иисусе. Разумеется, это вызвало возмущение у настоящего «Опус Деи». В апреле 2006 года организация выступила с открытым письмом, в котором предложила Sony Pictures хотя бы добавить дисклеймер о том, что перед зрителем художественный вымысел, а не реальная история. Режиссер Рон Ховард ответил отказом, заявив, что шпионские триллеры не начинаются с подобных предупреждений.
В ответ американские католические епископы запустили сайт, где опровергали ключевые утверждения книги и фильма. В прессе также появилось огромное количество материалов, разбирающих теории Брауна.
Исторические ошибки
Еще одним поводом для критики стали многочисленные исторические неточности и вольные трактовки событий. Ученые и богословы отмечали, что Браун смешивает реальные факты с художественным вымыслом, создавая иллюзию достоверности. Так, в книге и фильме активно используются концепции, связанные с Приоратом Сиона и «секретными знаниями» о родословной Христа.
Однако Приорат Сиона — якобы древнее тайное общество из романа — на самом деле оказался мистификацией, созданной в 1956 году, а не организацией XI века, как утверждает Браун. Профессора богословия и историки в разных странах публиковали многочисленные опровержения и даже выпускали отдельные книги на эту тему. В России протодиакон Андрей Кураев представил собственный разбор «фантазий и правды» «Кода Да Винчи». Возможно, критики было бы меньше, если бы Браун не писал в романе, что «все описания произведений искусства, архитектуры, документов и тайных ритуалов точны».
Запреты по всему миру
Скандал вокруг «Кода Да Винчи» быстро приобрел мировой масштаб: фильм запретили к показу в ряде стран. Полный запрет ввели Сирия, Белоруссия и Ливан. В Иране картину заблокировали после протестов мусульман и христианских общин. В Самоа показ отменили после жалоб религиозных лидеров, посетивших предпоказ. На Шри-Ланке прокат запретил лично президент, в Индии фильм временно заблокировали в Ченнаи, а на Филиппинах показ отменили полностью.
Громкие протесты прошли и в России. Московскую премьеру встретили «молитвенным стоянием» Союза православных граждан. Протоиерей Димитрий Смирнов призывал зрителей жаловаться в прокуратуру, а патриарх Алексий II заявил, что фильм является проявлением неуважения к нравственным ценностям. Самарская районная прокуратура даже вынесла предупреждение организаторам проката и пригрозила штрафом кинотеатру «Художественный». Позже это предупреждение, правда, было отозвано.
Иски о плагиате
Не меньше споров вызвала и сама книга Дэна Брауна. Британские историки Майкл Бейджент и Ричард Ли подали иск против издательства Random House, утверждая, что автор позаимствовал концепцию из их книги «Святая кровь и Святой Грааль». Любопытно, что один из персонажей романа Брауна носит имя Ли Тибинг — это анаграмма фамилии Бейджента. В 2006 году Лондонский суд отклонил иск, а спустя год апелляция также не принесла истцам успеха. Более того, им пришлось оплатить судебные издержки в размере трех миллионов фунтов.
Далеко не только они обвиняли Брауна в плагиате. Американский писатель Льюис Пердью заявлял, что автор использовал сюжетные элементы из двух его книг, но этот иск также был отклонен. Еще один претендент, Джек Данн, настаивал на сходстве «Кода Да Винчи» с его романом «Мальчики Ватикана» 1997 года — и тоже безуспешно.
Как запрещали Дэна Брауна в Риме
Имя Дэна Брауна фактически стало табу для части католического мира. Когда съемочная группа фильма «Ангелы и демоны» — экранизации другого романа писателя — попыталась получить разрешение на съемки в двух римских церквях, епархия отказала без каких-либо переговоров. Пресс-секретарь епархии монсеньор Марко Фибби объяснил решение так: «Обычно мы читаем сценарий, но в этот раз в этом не было необходимости. Имя Дэна Брауна — уже достаточная причина».
Парадоксально, но весь этот скандал лишь сыграл на руку автору и создателям фильма. «Код Да Винчи» стал мировым хитом и собрал около 760 миллионов долларов при бюджете в 125 миллионов. Книга разошлась тиражом более 80 миллионов экземпляров и была переведена на 52 языка. Очевидно, что все эти споры и волна негатива стали мощным топливом для популярности Дэна Брауна.