Завершена работа над пятым сезоном сериала «Сергий против нечисти». Главные роли в проекте вновь исполнили Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко. Новый сезон получил название «Сергий против нечисти. Царь саранчи». События развернутся в Калмыкии, где герои столкнутся с местной нечистью из калмыцкого фольклора.
К своим ролям вернулись также Ирина Розанова, Дмитрий Куличков и Артур Ваха. Актерский состав пополнили Кирилл Полухин и Елена Ербакова. Режиссером юбилейного сезона выступил Илья Шеховцов.
Сюжет закручивается вокруг новой угрозы. В степях Калмыкии пробудился Абаддон — предводитель армии адской саранчи. Эта армия готова уничтожить все живое. У охотника за нечистью Сергия и капитана полиции Кати снова проблемы.
Остановить апокалипсис можно только одним способом. Напарникам предстоит отправиться в путешествие во времени и уничтожить демона там. Но разбираться придется не только с нежитью, героям предстоит пройти испытание чувствами друг к другу.
«Этот сезон, мне кажется, получается особенно живописным, особенно драматически наполненным. Просто бомба!», — поделился исполнитель роли Сергия Роман Маякин.
Новый сезон выйдет на онлайн-платформе Кион. Точная дата выхода пока неизвестна.