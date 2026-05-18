Спустя 17 лет после выхода фильма «Милые кости» Питер Джексон объяснил, почему Райана Гослинга пришлось там заменить. Изначально Гослинг был утвержден на роль отца главной героини, которую сыграла Сирша Ронан. Однако в итоге персонаж достался Марку Уолбергу.
Еще в 2010 году Гослинг рассказывал, что его уволили после того, как он набрал 60 фунтов (около 27 кг) для съемок, не согласовав это с Джексоном.
Режиссер признал, что решение было непростым, но необходимым.
«Я не буду приводить конкретные примеры актеров, потому что это личное дело, и это не их вина, — начал Джексон. — Всякий раз, когда мы заменяем актера, это на самом деле наша вина, потому что мы неправильно подобрали актера и взяли на роль не того человека. Это не потому, что они сделали что-то не так».
Режиссер добавил: «Райан — фантастический актер, это всем известно. Но в кино все взаимосвязано — и в кадре, и за кадром. Это сложная коммуникация, это то, как человек вписывается в коллектив, в историю, в своего персонажа. Это сложно, и обычно мы очень стараемся, когда планируем фильм, подбираем актеров, пытаясь добиться этой гармонии, но иногда мы совершаем ошибки».
Сам Гослинг в интервью изданию The Hollywood Reporter в 2010 году объяснил ситуацию иначе: «У нас было другое представление о том, как должен выглядеть персонаж. Я действительно считал, что он должен весить 210 фунтов (около 95 кг). Мы мало общались во время подготовки к съемкам, и в этом была проблема».
«Это был огромный фильм, и нужно было учесть столько всего, а Джексон не мог работать с актерами по отдельности. Я просто появился на съемочной площадке и все сделал неправильно. Потом я стал толстым и безработным», — пошутил тогда Гослинг.
Сирша Ронан, исполнившая главную роль в «Милых костях», в подкасте Happy Sad Confused вспоминала, что успела сблизиться с Гослингом до его ухода и была расстроена переменами. При этом она поддержала решение Джексона, отметив, что Уолберг, сам будучи отцом, органичнее вписался в роль с эмоциональной точки зрения.