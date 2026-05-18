18-летний сын Дженнифер Лопес шокировал своим видом на премьере фильма с актрисой

Сын актрисы вышел с ней на красную дорожку и удивил сильной худобой
дженнифер лопесИсточник: Legion-Media

Дженнифер Лопес снова оказалась в центре внимания. Накануне она появилась на премьере фильма «Служебный роман» в Нью-Йорке.

Актриса вышла на красную дорожку в обтягивающем винтажном жакете Jean Paul Gaultier, шелковой юбке и босоножках на высоких каблуках. Образ звезды фильма «Госпожа горничная» многим понравился. Однако большее внимание на себя обратил 18-летний сын Лопес.

Дженнифер Лопес с сыном Максом, фото: соцсети

Максимилиан пришел поддержать знаменитую маму на презентации новой картины с ее участием. Для светского выхода он выбрал классический костюм, включающий в себя пиджак, рубашку и галстук.

Вместо брюк молодой человек решил надеть шорты. Пользователи сети обратили внимание на его худые ноги. Многие считают, что у звездного наследника анорексия.

Русскоязычные пользователи советуют отправить Максимилиана «на все лето к бабушке — на откорм».

Напомним, Дженнифер Лопес родила сына, а также дочь Эмму в браке с певцом Марком Энтони. Они познакомились в студии звукозаписи.

В июне 2004 года звезды поженились. Свадьбу сыграли почти сразу после развода Энтони с предыдущей женой. А в феврале 2008-го у супругов родились близнецы — сын Макс и дочь Эмма. Актриса и певец расстались в 2011 году.

Источник: Legion-Media

В последнее время ходят слухи, что Дженнифер Лопес встречается с Бреттом Голдстином. Актер вместе снимались в фильме «Служебный роман», в котором сыграли влюбленных.

О романе звезд стали говорить еще в марте 2025-го. Слухи появились после того, как Лопес и Голдстин вместе посетили бродвейскую пьесу «О, Мэри!».