Первый зампред комитета Госдумы по культуре, актер Дмитрий Певцов высказался о необходимости цензуры в российском театре. В разговоре с НСН он заявил, что контролировать нужно не возраст режиссеров, а содержание постановок. Поводом для обсуждения стал нашумевший спектакль «Гамлет» в МХТ им. Чехова, где главную роль играет Юра Борисов.
«Я не видел этот спектакль, но считаю, что контролировать нужно не молодых режиссеров, а тех, которые работают вне плоскости наших морально-нравственных ценностей, которые указаны в 809 Указе президента, — заявил Певцов. — Это касается не возраста, а всех других вещей».
Певцов также прокомментировал ажиотаж вокруг постановки. Он призвал не считать показателем качества спектакля перепродажу билетов и цены, которые, по сообщениям, взлетели до 200 тыс. рублей. По его мнению, если бы кто-то сейчас создал «порнографический спектакль», цены на него взлетели бы еще сильнее, но это ни о чем не говорит. Депутат признался, что шумиха вокруг нового «Гамлета» его не заинтересовала. Смотреть спектакль он не планирует.
