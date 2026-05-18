Певцов также прокомментировал ажиотаж вокруг постановки. Он призвал не считать показателем качества спектакля перепродажу билетов и цены, которые, по сообщениям, взлетели до 200 тыс. рублей. По его мнению, если бы кто-то сейчас создал «порнографический спектакль», цены на него взлетели бы еще сильнее, но это ни о чем не говорит. Депутат признался, что шумиха вокруг нового «Гамлета» его не заинтересовала. Смотреть спектакль он не планирует.