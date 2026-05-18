Роскино и «Союзмультфильм» проведут международные показы к 90-летию студии

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Серия международных спецпоказов, приуроченных к 90-летию киностудии «Союзмультфильм», пройдет в 2026 году в ряде стран. Такое соглашение подписали Роскино и «Союзмультфильм» при поддержке Министерства культуры РФ, сообщили журналистам в пресс-службе Роскино.
«Российская анимация уверенно завоевывает сердца зрителей по всему миру. Международные показы к 90-летию “Союзмультфильма” — отличная возможность продемонстрировать богатство и многообразие наших мультфильмов, интересных как детям, так и взрослым. Мы очень рады, что отечественная анимация пользуется большим спросом за границей», — привели в пресс-службе слова генерального директора Роскино Эльзы Антоновой.
Первой страной, где пройдут показы, станет Сербия. В рамках показа планируется провести мастер-класс по анимации. Зрителям представят избранные фильмы из золотой коллекции киностудии и новые авторские анимационные проекты. Организаторы сделают акцент на просветительской программе: часть показов пройдет с участием создателей мультфильмов, которые поделятся подробностями работы над картинами.
Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сказала, что международные показы станут частью юбилейной программы киностудии. «Программа с Роскино — прекрасная возможность рассказать зарубежной аудитории о легендарном прошлом и современности старейшей российской киностудии. Зрители увидят не только знаменитую классику — ленты “Крокодил Гена”, “Варежка”, “Ну, погоди!”, “Умка”, но и получившие множество наград работы авторов последних лет — фильмы “Теплая звезда”, “Виват, мушкетеры!”, “Два трамвая”, “Доброе сердце” и др», — привели в пресс-службе ее слова.