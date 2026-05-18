Звезда «Не родись красивой» показала, как изменились ее коллеги по сериалу за 20 лет

Актриса Юлия Такшина снялась с коллегами по сериалу «Не родись красивой»
Юлия Такшина на премьере фильма «Артек. Сквозь столетия», фото: пресс-служба

Актриса Юлия Такшина показала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как изменились ее коллеги по сериалу «Не родись красивой». >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Звезды встретились через 20 лет после съемок. Артистке удалось собрать для кадра президента компании Zimaletto, его секретаршу, а также представительниц «женсовета». Она позировала вместе с Григорием Антипенко, Ириной Сиротинской, Натальей Рыжих, Юлией Куварзиной и Нелли Уваровой.

Такшина, Уварова, Антипенко: звезды «Не родись красивой» воссоединились в трогательном видео / фото: соцсети

«Мушкетеры 20 лет спустя», — отшутилась знаменитость.

Подписчики звезды активно прокомментировали ее пост: «Боже мой, как приятно увидеть вас всех», «Не изменились только Вик и Пончита», «С каким же удовольствием я смотрела сериал», «Вы прекрасны! Спасибо за детство», «Такие классные, многих просто не узнать», «Очень рады вас видеть», «Как я ждала каждую серию», «Вау, какие кадры», «Лучшие».